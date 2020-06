El Gobierno retrasa las ayudas de hasta 5.500 euros para comprar un coche eléctrico

El Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas (todo estaba previsto para el de mañana) una segunda edición del Plan Moves de ayudas a la compra de coches eléctricos y de incremento de las infraestructuras. Se ha elevado la dotación presupuestaria y para tener acceso a la misma no será precisa achatarrar un coche antiguo. Las ayudas se situarán entre 4.000 y 5.500 euros.

Esta condición de no achatarrar el vehículo actual para tener acceso a las ayudas de uno eléctrico era una de las peticiones de los comercializadores. Mientras la infraestructura de cargadores eléctricos no mejore, la realidad es que la autonomía de las baterías actualmente no permite la programación de un viaje largo sin dificultades. Por ello, los usuarios no quieren desprenderse de su automóvil de motor de combustión que no precisa de mucho tiempo de espera para recargar su autonomía.

De la cantidad total presupuestaria, que administrarán las Comunidades Autónomas, el 70% se destinará a la compra de coches eléctricos y el resto, a la promoción de infraestructuras y otros medios de transporte que utilicen motor eléctrico. Siendo positivo, en el sector confían en que sea el principio de un plan más ambicioso de ayudas a la automoción, ya que el peso de los coches eléctricos en el conjunto del mercado es mínimo.

En efecto, en el pasado mes de mayo las matriculaciones de turismos eléctricos puros cayeron por segundo mes consecutivo, registrando un descenso del 58,9%, en únicamente 370 unidades. Los fabricantes y vendedores de coches eléctricos confían que el Moves pueda invertir esta tendencia para poder cumplir con la senda de la descarbonización. En concreto, su activación este mismo mes de junio permitiría cerrar el ejercicio con un aumento aproximado del 55%, hasta situarse en el entorno de las 38.000 unidades.

Aunque las ventas de eléctricos puros de todo tipo aumentaron un 8,9% en mayo por el tirón de la renovación de flotas de motos eléctricas para responder a la demanda de los servicios de “sharing”, el impacto del coronavirus en este mercado ha visto truncadas sus previsiones de crecimiento para 2020. Las previsiones eran de un incremento del 170% en las matriculaciones, hasta alcanzar las 65.000 unidades al término del ejercicio. Sin embargo, se espera que, sin incentivos a la demanda, se queden en el entorno de las 28.000 unidades, es decir, un aumento del 15%. El Moves puede hacer mejorar la situación e incrementar la cifra en unos diez mil coches más.