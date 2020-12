Vehículo eléctrico: todas sus ventajas

El mundo se prepara para que las personas vivan en entornos más saludables, más respirables y con un elevado compromiso medioambiental. Y el coche eléctrico es un factor a tener en cuenta en esta ecuación que forman las futuras ciudades y la población. En la actualidad ya existen un buen número de coches eléctricos o electrificados (híbridos o híbridos enchufables) y en los próximos meses y años se multiplicará por diez la oferta disponible. El vehículo eléctrico es una apuesta de futuro para reducir y eliminar los efectos de la contaminación y dirigirnos hacia un futuro 100% sostenible.

Endesa: coche eléctrico 1

Compañías como Endesa X apuestan por las ciudades inteligentes y por apoyar la transformación energética del futuro. Pero ¿por qué apostar por un vehículo eléctrico? Los costes de mantenimiento de un eléctrico son más bajos que los de un coche de combustión interna tradicional diésel o gasolina. A diferencia de un motor tradicional, un motor eléctrico no tiene partes movibles que se consuman con el uso ni líquidos que requieran una sustitución, y por eso es más barato y simple de mantener.

Endesa: coche eléctrico 2

Gracias al sistema de recuperación de energía en la fase de desaceleración se reduce incluso el desgaste de las pastillas de freno. Además, puesto que la duración de la batería es igual que la de un coche de combustión interna, no requiere mantenimiento. El rango de conducción, en términos de distancia recorrida, ha sido considerado un impedimento para tener un coche eléctrico. Sin embargo, estudios científicos demuestran que la distancia media diaria cubierta a nivel mundial es de 40 a 60 km (Fuente: Goldman Sachs “Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2015”) y que el 95% de las travesías no supera los 200 km (Fuente: National Household Travel Survey); distancias como estas son fácilmente cubiertas por los vehículos eléctricos ya presentes en el mercado.

Endesa: Coche eléctrico 3

En cuanto al impacto ambiental y la emisión de CO2 y otros contaminantes, el vehículo eléctrico ofrece un funcionamiento mejor que cualquier otra alternativa disponible y es la única tecnología que ofrece la eliminación total de emisiones locales de óxido de nitrógeno (NOx) y partículas de materia (PM) durante el uso. La elección del coche es importante y hay que tener en cuenta el tipo de vehículo: ¿un BEV o un PHEV? Un vehículo a batería eléctrica tiene un motor eléctrico y funciona solamente con electricidad. El vehículo híbrido eléctrico enchufable tiene un motor eléctrico combinado con otro de gasolina, lo que significa que puede ser cargado y funcionar con combustibles tradicionales. Las ventas de eléctricos están acelerando su ritmo. Hace pocos años eran considerados productos especializados, pero ahora, casi todos los fabricantes están lanzando nuevos modelos con cada vez mayor autonomía.