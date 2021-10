Actualidad

Griffiths (SEAT) no ve “pragmáticas” las ayudas al coche eléctrico y plantea incentivos fiscales

El presidente de SEAT y Cupra, Wayne Griffiths, ha afirmado que no ve “pragmáticas” las ayudas al coche eléctrico a cambio de desprenderse de un coche antiguo contaminante, sino que ha planteado ayudas fiscales que hagan más fácil la transición. En una entrevista de Europa Press al cumplirse justo un año al frente de la compañía, en el Automobile Barcelona que se celebra en Fira de Barcelona, Griffiths ha sostenido que la ayuda al coche eléctrico ha sido un proceso “demasiado lento” y lo ve aún demasiado complicado. ”Si tú tienes un coche tan antiguo porque no puedes permitirte comprarte uno nuevo y tiene tantos años que tienes que achatarrarlo, no sé si vas a ser el cliente que tiene tanto dinero para ahora comprar el coche eléctrico”, ha advertido.

Por eso, entiende y ve “técnicamente correcto y lógico” el propósito de que la gente se desprenda de un coche contaminante para comprar uno eléctrico, pero asegura que en realidad no es pragmático. Preguntado por el Moves III para incentivar la compra de vehículos eléctricos, ha respondido que son ayudas necesarias, como se ha visto en otros países, y ha añadido que desplegar el coche eléctrico “no es ciencia de cohetes”. ”Solo hay que mirar los países de Europa donde esto ha pasado ya, sean los países escandinavos, Holanda, Inglaterra o sea Alemania, donde es un 23% del mercado ya, viniendo de nada y en muy poco tiempo”, ha destacado.

Griffiths considera que “hay que quitar este tipo de cosas que podrían frenar y también hay que apoyar más a las empresas” o incluso introducir alguna medida fiscal como tiene Alemania para los coches de empresa. ”Allí tienes que pagar un tanto por ciento del valor del coche al mes como impuesto. Para un coche medio de 40.000 euros podrían ser 200 euros al mes: eso es cero si es un coche eléctrico. Entonces hay mucha gente en empresas que quiere un coche eléctrico de empresa para no pagar el impuesto”, ha explicado.

Así, ha apostado por este tipo de incentivo “tan fácil, no tan complicado, no tan sofisticado”, porque según él está claro que el coche eléctrico tiene más sentido planteado para el bolsillo del usuario. Ha avisado de que España “está en la cola” del coche eléctrico y que esto tiene que cambiar, ya que, si se quiere convertir en un hub de movilidad eléctrica en el futuro y fabricar coches eléctricos, hay que venderlos aquí.

Preguntado por el Cupra Born, que ha presentado en el Automobile de Barcelona, ha respondido que su lanzamiento llega en el momento perfecto y ha defendido que es accesible para el público general porque, con las ayudas en Alemania, por ejemplo, el vehículo sale a un precio de un León. “Si el coche eléctrico sale a precio de uno de los coches más vendidos en Europa, y en España (el León es) el más vendido muchos años, habrá demanda”, ha defendido.