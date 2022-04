El Hyundai Ioniq 5 gana el premio ‘Coche del Año en el Mundo”

El todocamino Ioniq 5 de la firma automovilística surcoreana Hyundai ha sido galardonado con el premio ‘2022 World Car of the Year’ en los ‘World Car Awards’ celebrados en el Salón del Automóvil de Nueva York. El modelo también se ha alzado con los premios en las categorías de diseño y eléctrico, ‘2022 World Electric Vehicle of the Year’ y ‘2022 World Car Design of the Year’, seleccionado por un jurado compuesto por 102 periodistas internacionales del sector del automóvil procedentes de 33 países. ”Nos sentimos realmente honrados de recibir estos prestigiosos premios, que reconocen el talento y el duro trabajo de toda nuestra gente y socios comerciales en Hyundai Motor Company”, ha agradecido el presidente y consejero delegado de Hyundai, Jaehoon Chang.

En la categoría de coche urbano, el Toyota Yaris Cross ha logrado el título de ‘2022 World Urban Car’. ”Nuestra base siempre ha sido fabricar buenos coches compactos, y esta filosofía nos ha guiado a la hora de desarrollar el Yaris Cross como un coche compacto con un amplio espacio de carga y utilidad, además de suficiente potencia y ahorro de combustible”, ha señalado el ingeniero jefe de Automóviles Compactos de Toyota Motor Corporation, Takatomo Suzuki.

Mientras que el Audi e-tron GT ha sido nombrado ‘2022 World Performance Car’, lo que supone un récord, ya que la firma alemana ha ganado 11 premios ‘World Car’, más que cualquier otro fabricante de automóviles. ”El e-tron GT combina una conducción deportiva y potente con un alto nivel de usabilidad en el día a día: es un auténtico Gran Turismo y un verdadero Audi”, ha explicado la directora de Marketing de Producto de Audi, Christiane Zorn.

Finalmente, el Mercedes-Benz EQS ha sido nombrado ‘2022 World Luxury Car’, siendo la quinta victoria de Mercedes-Benz en el segmento de los coches de lujo y el segundo año consecutivo en que lo consigue. “Ha sido un viaje intenso para construir la arquitectura del vehículo eléctrico, de la que el EQS es el primer producto. Recibir este premio es un fuerte símbolo para todo el equipo y refuerza nuestro objetivo de construir los coches eléctricos más deseables del mundo”, ha destacado el vicepresidente de Arquitectura de Vehículos Eléctricos y Desarrollo de ‘Electric Drive’, Christoph Starzynski.