El polémico ataque en Fórmula 1 de Alpine para desacreditar a Fernando Alonso

Fernando Alonso y Alpine no están destinados a entenderse. Pese a que esto ya es pasado, lo cierto es que las polémicas siguen apareciendo. “Hemos hecho lo adecuado. No soy el responsable de la unidad de potencia, pero sí de la especificación del motor y no la veo sólo en su arquitectura, sino también en su rendimiento. Al final, tuvimos que tomar una decisión que pensamos que era lo correcto, hemos apretado el rendimiento y tomado un riesgo con la fiabilidad”, afirmó el director técnico de Alpine, Matt Harman, en una entrevista con Racing News 365.

El británico está tan seguro que se reafirma: “Si hubiese podido retroceder en el tiempo, habría hecho lo mismo. Era realmente importante en la era de homologación tener rendimiento y una unidad de potencia competitiva. En mi mente, ahora tenemos una que es capaz de competir con Mercedes, Ferrari y Honda. No lo hemos hecho tan bien como nos gustaría en 2022, pero hemos aprendido mucho y tenemos plena confianza para este año. No vamos a repetir nuestros problemas, vamos a analizar bien la fiabilidad”.

Alonso nunca se ha escondido: “El año pasado no estaba tan familiarizado con el coche. Ahora soy yo. Sentí el coche desde la primera vuelta. Luego hay herramientas tan maravillosas como los datos, la telemetría que te ayudan a compararte con tu compañero de equipo. Esto elimina las diferencias. Yo también me he beneficiado de ello”. El español también se muestra ilusionado con el nuevo desafío: “Aston Martin cuenta con una buena plataforma. Tienen gente muy buena y están construyendo una nueva fábrica con nuevas herramientas. Dejo atrás muchas cosas buenas en Alpine que hemos desarrollado juntos en los dos últimos años. No es ningún secreto que el año pasado tuve problemas con la respuesta de la dirección asistida. Ahora es perfecto. Todos los conductores que han conducido el Alpine desde entonces han elogiado la respuesta de la dirección. Pero esa es la ventaja cuando contratas a Alonso y la desventaja cuando lo pierdes”.