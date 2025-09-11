La bolsa de dinero de las multas de tráfico alcanzó 540 millones de euros el pasado año

El pasado año la DGT recaudó por multas un total de 539.985.552 euros, la cifra más alta de su historia, según un estudio de la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados. En total, este organismo impuso a los conductores españoles un total de 5.413.507 denuncias, lo que supuso un incremento del 5,14% respecto de las denuncias formuladas el año anterior, que fueron 5.148.667.

En el análisis de AEA se estudia la evolución de las multas impuestas en las carreteras españolas durante el periodo 2024-2023 y se señala que el exceso de velocidad sigue liderando el ranking de las sanciones tramitadas por la DGT en 2024, con 3.440.530 denuncias, con un aumento del 4,10%, estando presente en 2 de cada 3 expedientes de sanción. Le siguen las infracciones por no haber pasado la ITV o ser esta desfavorable (599.202), con una disminución del 5,80% respecto a las cifras de 2023; conducir sin carnet (138.980), que sube un 3,53%; conducir utilizando el móvil (101.023), que sube un 8,84%; y no utilizar el cinturón de seguridad (100.766), que sube un 0,12%.

Como dato positivo, AEA destaca en su informe la reducción en un 10,51% de las denuncias por no hacer uso del casco (6.139 denuncias frente a las 6.860 formuladas en 2023) o por conducir superando la tasa de alcohol permitida (-5,83%), así como las formuladas por rebasar un semáforo en rojo (-22,52%). Por el contrario, aumentan el 5,52% las formuladas por conducir con presencia de drogas, pasando de 54.596 en 2023 a 57.610 el año pasado. También aumentan las relativas a circular utilizando dispositivos visuales (55,77%); las paradas o estacionamientos (18,43%); conducir de forma negligente (18,26); no respetar un ceda el paso o STOP (17,37%); no identificar al conductor por parte de los titulares de los vehículos (14,49%); conducir de forma temeraria (7,36%); o circular sin seguro (7,17%).

El radar mas multador

Hay puntos especialmente negros para los automovilistas, como los que sufren los conductores madrileños. En el caso de Madrid, el incremento de denuncias se ha producido por la intensísima actividad sancionadora llevada a cabo por un radar, el situado en el km 20,2 de la M-40, que él solo formuló 74.873 denuncias de las 657.070 que se registraron en todas las carreteras de la Comunidad. Y es que la comunidad madrileña es dónde más denuncias se formulan por km de carretera

No obstante, ha sido en Andalucía donde más denuncias se han formulado en términos absolutos (1.425.521 denuncias), si bien en la Comunidad de Madrid es donde se ha detectado el mayor número de infracciones en función de la extensión de su red de carreteras (202 denuncias por kilómetro), siendo Extremadura, por el contrario, donde se han contabilizado menos denuncias por kilómetro de carretera (15 denuncias/km). Por su parte, La Rioja, ha liderado el ranking de sanciones en función de su parque de vehículos, con 0,37denuncias por vehículo.