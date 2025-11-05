Carlos Sainz: “La Fórmula 1 va a situar a Madrid como una de las mejores capitales del mundo”

Carlos Sainz Cenamor, el piloto de Rallyes y doble campeón del mundo, ha recibido el Premio Madrileño del Año en su V Edición en un acto celebrado en la Galería de las Colecciones Reales del Palacio Real, de manos de la vicealcaldesa, María Inmaculada Sanz Oter, que ha destacado del piloto “su pasión, su entrega y su constancia" en su carrera deportiva. “Representas a la perfección el espíritu de Madrid, que desde la libertad siempre busca nuevos retos que superar”. El galardón es un reconocimiento a la excelencia de su trayectoria dentro del automovilismo mundial de más de cuatro décadas en las que ha demostrado su poder de adaptación a distintos terrenos y vehículos.

Motor.- Carlos Sainz recibe el premio 'Madrileño del Año' por su trayectoria Europa Press

Carlos Sainz destacó en sus palabras de agradecimiento que “Madrid es especial, es única, y una ciudad en constante evolución. Estoy muy orgulloso de que mi ciudad me haya reconocido. Siempre me he autoproclamado embajador de Madrid y de España. A todos los pódiums a los que subido lo he hecho con la bandera orgulloso”.

El presidente de la Fundación Madrileño del Año, Santiago González-Alverú, puso en valor la celebración de esta quinta edición del premio que tiene como objetivo reconocer la labor de aquellas personas que destaquen por su contribución al desarrollo económico, social o cultural de Madrid, por su trayectoria profesional o por su compromiso con causas que favorezcan el progreso de la sociedad madrileña en su conjunto. Los patronos y miembros del jurado que intervinieron en el acto como José Bogas, CEO de Endesa, Pedro Luis Fernández, presidente y CEO de GAM, Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper, José Manuel Candela, director general del Sabadell y Benito Berceruelo, CEO de Estudio de Comunicación, destacaron del galardonado la constancia y profesionalidad de Carlos Sainz, así como su apoyo a la ciudad de Madrid, que será la sede de un Gran Premio de Fórmula 1 en la capital en 2026.

En sus palabras, Sainz también deseo “que todo el mundo disfrute de la Formula 1 en Madrid. Va a ser un acontecimiento que va a situar a Madrid como una ciudad ejemplar y como una de las mejores capitales no solo de Europa, sino del mundo”. Además de doble campeón del Mundo de Rallis (1990 y 1992), Carlos Sainz padre suma cuatro victorias en el Rally Dakar (2010, 2018, 2020 y 2024), convirtiéndose en el primer piloto en ganar esta exigente prueba con un coche híbrido. Su palmarés incluye también dos campeonatos de España de Rallyes, un campeonato mundial FIA de Rally Cross Country y numerosos podios en el WRC.

En 2024 fue condecorado con la insignia de oro y brillantes de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) y la Orden Olímpica del Comité Olímpico Español (1997), la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo (2001), la Medalla de la Juventud y el Deporte de Francia (2008), el Premio Influential a la trayectoria profesional (España, 2020) y el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. En 2012 fue incluido en el Rally Hall of Fame del Museo Mobilia (Finlandia) y en 2019 fue incluido en el Salón de la Fama de Pilotos de Rally que creó la FIA.