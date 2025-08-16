Cyclone, desde China para el mercado ibérico

Llegan de China las motos Zongshen, ahora rebautizadas Zonsen para entrar en el mercado europeo. Y lo hace de la mano de la distribuidora Multimoto, fuertemente afincada tanto en Portugal como en España. De esta manera su marca Cyclone se sitúa como punta de lanza de Multimoto en España, marca ya conocida por su gama de motos de trail, scooters urbanos y modelos custom de 125 y 300 cc. Cyclone irrumpe con fuerza en el segmento urbano con tres scooters para intentar cubrir todas las necesidades, todos ellos muy funcionales y de una utilidad muy marcada.

RT1 Cyclone

La RT1 (125 cc.) resulta un vehículo de aspecto muy actual, compacto, muy ágil y con las características esenciales para la circulación urbana, aportando una línea vanguardista, robusta y equipado con lo último en tecnología. Resulta muy cómodo, incluso para dos ocupantes, aunque solo podamos guardar un casco jet bajo su asiento. Su motor de cuatro tiempos y su transmisión por cadena lo hacen muy fiable y sus 12 caballos con un par de 11.7 Nm. le dan una respuesta suficiente a nuestros requerimientos. En nuestra prueba, con recorrido urbano y en carreteras rurales reviradas no se quedaba atrás y permitía un uso dinámico constante con un consumo de 3.2 litros por lo que, con un depósito de 9 litros, nos permite algo menos de 300 km de autonomía y una velocidad de 110 km/h. Su precio es de 2.795 euros.

RT2 Cyclone

La RT2 (300 cc.) está pensada para quienes buscan confort, capacidad, una presencia realmente actual, Cyclone aporta su elevada tecnología como pantalla TFT ABS de doble canal, TCS, cámara frontal, mandos retroiluminados y hueco para casco integral. Su punto fuerte al volante es su suavidad y una agilidad que permite una conducción muy equilibrada, no solamente en ciudad, sino para acceder a ella desde el extrarradio, pues ya estamos hablando de 24 caballos y cuatro válvulas y un par de 24.5 Nm. La comodidad es total y su volumen lo suficientemente contenido como para movernos con agilidad en la “jungla urbana”. La configuración de sus suspensiones le permite un tacto agradable incluso con dos ocupantes y sortear baches con relativa suavidad pues sus ruedas de 14 y 13 pulgadas respectivamente ayudan en buena medida a ello, mejorando su autonomía gracias a su depósito de 12 litros y estará a nuestro alcance por 3.895 euros.

RT3 Cyclone

La RT3 S (300 cc.) es el maxi scooter GT más completo de la gama. A su gran carrocería y a toda la tecnología citada en sus hermanos pequeños podemos añadir la pantalla eléctrica regulable, control de tracción y un ABS de la marca Bosch, lo que ayuda a un comportamiento premium y nos permita alargar nuestros kilómetros a bordo de ella. Las características mecánicas y técnicas son muy similares a la RT2, aunque ya contamos aquí con ruedas de 15 y 14 pulgadas permitiendo una mayor absorción de irregularidades y mayor calidad de conducción. Tiene mayor capacidad de carga ya permite albergar un par de cascos y un depósito de 17 litros y un consumo de 3.5 litros a los 100 km, con una autonomía de 486 km. Su tarifa es de 4.370 euros.

RA125+ Cyclone

Una custom con mucho estilo y sabor retro es la RA 125+. Con un enfoque claramente diferenciado y clásico, Cyclone también lanza este modelo dirigido a usuarios con carnet A1, con una fuerte personalidad estética y mecánica. Con 15 caballos, cuatro válvulas por cilindro y un par de 10 Nm. Posee sistema de frenada combinada, full LED y llantas de radios propias de una estética retro en las que se montan neumáticos tubuless. Se sirve en dos colores: un negro mate muy al estilo americano y otro, que rinde culto a la historia, en blanco y azul, mucho más vivo y con el logo que dio origen a la marca allá por 1912 en Minnesota sobre el depósito de aquella legendaria V-Twin. A los mandos la impresión fue la mejor de las tres motos Cyclone que han pasado por nuestras manos. Nos ha parecido la más equilibrada y potente quizá por sus desarrollos o su reparto de pesos, que ofrece un total de 153 kg. Su centro de gravedad muy bajo permite enhebrar una curva con otra de manera sencilla e intuitiva en carretera virada en una postura muy de custom muy cómoda con una buena respuesta al puño derecho y una estabilidad impecable en todo tipo de curvas pues su distancia entre ejes es de 1.460m. Un precioso depósito en forma de gota de 15 litros y un consumo muy reducido de 40-50 km por litro le sitúa alrededor de los 2 litros a los cien. Disfrutar de todo ello nos saldrá por 3.090 euros.

Batll Cyclone

Battl es una naked urbana y para recorridos cortos. No podía faltar esta moto si se quiere poseer un catálogo completo dentro del mundo de las 125cc. Comparte motor con la custom, aunque sus reacciones no son tan vivas. En nuestra prueba, la postura más inclinada nos hace más participativos de su conducción, aunque se muestra un poco menos ligera del eje delantero que su prima la custom. Su distancia entre ejes de 1.350 m, once centímetros menos que ella, la hace más efectiva en curvas cortas, pero obliga a una mayor atención en las largas. La igualdad de motor con la RA 125+, no difiere en nada del consumo de su hermana custom, aunque su depósito es dos litros menor. Si nos gusta el mundo naked y disponemos de 2.880 euros, la Battlo puede ser nuestra.