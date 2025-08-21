Esto es lo que debes hacer según la DGT si te sorprende un incendio en plena carretera

España vive una de las peores temporadas de incendios forestales en años. En las últimas semanas, el fuego ha arrasado más de 350.000 hectáreas, una cifra que supera ampliamente los registros anteriores y que ha obligado a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger tanto a la población como a los equipos de extinción.

En este contexto, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido recomendaciones esenciales para quienes puedan encontrarse con un incendio mientras conducen.

Lo primero que subrayan las autoridades es que nunca se debe intentar atravesar una zona afectada por el fuego. El humo puede reducir drásticamente la visibilidad, desorientar al conductor y provocar accidentes graves. La decisión más segura es dar la vuelta y buscar una ruta alternativa, siempre informando a los servicios de emergencia sobre la situación.

En caso de quedar atrapado, es vital mantener la calma y contactar inmediatamente con el 112. La dirección del fuego puede cambiar de forma impredecible, por lo que seguir las instrucciones de los equipos de emergencia es crucial para evitar riesgos mayores.

La DGT también recomienda llevar un extintor en el vehículo, especialmente si se circula por zonas rurales o de alto riesgo. Aunque no es obligatorio para todos los conductores, contar con este tipo de equipamiento puede marcar la diferencia en una situación crítica. Para vehículos de transporte de mercancías y autobuses, el uso de equipos de extinción homologados es obligatorio.

Estas recomendaciones no solo buscan proteger a los conductores, sino también facilitar el trabajo de los equipos que luchan contra el fuego.