EV3, la decidida apuesta de Kia por la electrificación

En un momento en el que la electrificación está comenzando a cuestionarse por parte de algunos constructores europeos, otras marcas, como Kia, continúan apostando decididamente por las motorizaciones totalmente eléctricas como un argumento de venta de su gama de modelos. Entre ellos, el EV3 es uno de los que tiene una mayor aceptación en el mercado por su relación entre precio, espacio y prestaciones y además es el candidato de la marca al título de Coche del Año que se decidirá en unas semanas.

Esta estrategia de electrificación está siendo ratificada por los últimos datos de matriculaciones. Tras varios años en los que la demanda de eléctricos parecía estancada, los últimos datos disponibles apuntan a una recuperación significativa. En los diez primeros meses de este año las matriculaciones de coches totalmente eléctricos han alcanzado la cifra de 78.319 unidades, lo que supone un crecimiento del 94% respecto al mismo periodo del año pasado y haber alcanzado una cuota de mercado del 8,7%.

Para hacer frente a esta demanda creciente, Kia ofrece una gama muy completa de seis modelos de diferentes tamaños y funciones para así poder adaptarse a las necesidades de cada comprador. A los Soul y Niro se añaden los cuatro de la familia EV, como son los números 3, 4, 6 y 9. A ellos se unirá en un futuro próximo, el año que viene, el EV 5. Un desarrollo de modelos que se ha realizado en un plazo de solo cinco años, desde que el 2020 se presentara el EV6.

El EV3 es uno de los mayores éxitos de la marca y supone cerca del diez por ciento de las ventas de Kia. Hasta octubre ha conseguido unas matriculaciones de 4.707 unidades, de las cuales el 76%, es decir, 3.587 se han vendido en el canal de particulares, que es el más rentable para la compañía. Su buena aceptación se debe por un lado a su precio, ya que está disponible desde 22.160 euros. Y por otro, a la buena habitabilidad de su carrocería compacta. Mide 4,30 metros de largo por 1,85 de ancho y 1,56 de alto y ofrece un maletero con una capacidad de carga de 460 litros, ampliables hasta los 1.250 si abatimos los respaldos de los asientos posteriores. Y además cuenta con otro pequeño cofre de 25 litros bajo el capó delantero especialmente pensado para meter los cables de recarga.

La parte mecánica tiene varias alternativas con baterías de 58 u 81 kwh que le proporcionan entre 150 y 204 caballos de potencia. Con ellos consigue una aceleración de 0 a 100 por hora en solo siete segundos y medio. El fabricante asegura una autonomía de hasta 605 kilómetros en recorridos mixtos de ciudad y carretera y, en un cargador potente, recupera del 20 al 80 por ciento de su energía en solo media hora. Además, se facilita la tarjeta Kia Charge que es utilizable en más de un millón de puntos de recarga en toda Europa.