Lo guardaron en un granero durante 47 años… y resultó ser una joya de más de 150.000 euros

Lo que parecía un coche abandonado en un sótano de Winston Salem, Carolina del Norte, resultó ser una auténtica joya del automovilismo: un Chevrolet Camaro Z28 de 1969. Tras más de cuatro décadas fuera de circulación, su descubrimiento ha sacudido al mundo de los coleccionistas y fanáticos del músculo americano.

El hallazgo fue documentado por el canal de YouTube Backyard Barn Finds, cuyo experto reveló el tesoro oculto que ni el propio dueño, Danny, conocía en profundidad. Aunque el coche estuvo en un depósito durante los últimos cuatro años, su historia se remonta a 47 años atrás, cuando dejó de rodar tras participar en competiciones locales.

El Camaro presenta signos evidentes de desgaste: pintura original perdida, daños en el lateral derecho y piezas reemplazadas. Pero bajo esa superficie se esconde un vehículo con características únicas. Aunque su motor original 302 fue sustituido por un bloque 396, conserva el exclusivo ‘Código 10’, que lo identifica como parte del 1% de los Z28 fabricados en color negro.

Este detalle, junto con elementos como el doble escape, el eje trasero de diez pernos y refuerzos estructurales, eleva su valor estimado hasta los 170.000 euros. Técnicos especializados confirmaron su autenticidad tras una revisión minuciosa, destacando también la conservación de piezas originales como la parrilla, los emblemas y los parachoques.