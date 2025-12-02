Lexus renueva su ES con un nuevo diseño y mucha más tecnología

El ES representa uno de los modelos más completos de Lexus. Una berlina de cuatro puertas de lujo cuya mecánica puede ser eléctrica o híbrida, con un alto nivel de refinamiento, tecnología y avanzadas soluciones de conectividad. Se podrá elegir entre tracción delantera o total y estará disponible a partir del mes de abril del próximo año, aunque ya se han abierto los pedidos de los nuevos Lexus ES350e y ES500e eléctricos, así como del Lexus ES 300h híbrido, con precios desde 56.900 euros.

En su diseño destaca el frontal, con un capó amplio y la característica forma de doble punta de flecha que llega hasta los extremos del paragolpes delantero. Lateralmente sobresale un diseño muy limpio, donde se integran los nuevos tiradores de puerta enrasados con la carrocería. En conjunto, el diseño combina deportividad y elegancia. El gran techo solar practicable, situado entre los pilares A y B, aporta una notable luminosidad al interior. Los faros delanteros presentan una firma luminosa en doble L, característica de la marca, un diseño que se repite en los pilotos traseros.

El interior ofrece un alto nivel de confort y lujo. En la parte posterior se pueden montar asientos reclinables, y, detrás del pasajero delantero, es posible instalar un asiento más amplio que proporciona una experiencia exclusiva de servicio premium con chófer. Para ello, el asiento del acompañante cuenta con una función de plegado que maximiza el espacio para las piernas y mejora la visibilidad del pasajero trasero. El sistema de sonido corre a cargo de Mark Levinson, con hasta 17 altavoces. El cuadro de instrumentos se muestra en una pantalla digital de 12,3 pulgadas, a la que se suma otra pantalla táctil de 14 pulgadas para el sistema multimedia.

En el apartado mecánico, Lexus ofrece varias alternativas. El ES 300h monta un sistema híbrido que combina un motor de 2.5 litros y cuatro cilindros con una potencia máxima de 201 caballos. Esta mecánica podrá elegirse con tracción delantera o total. La batería híbrida también se ha actualizado para ofrecer mayor potencia y ocupar menos espacio en las plazas traseras. Además, habrá dos versiones eléctricas: el ES 350e, con tracción delantera y 224 CV, y el ES 500e, con tracción total y una potencia de 343 caballos. En todos los casos se utiliza la nueva plataforma GA-K de Lexus, con los nuevos ejes eléctricos e-Axle, que integran la unidad de control de energía y el transeje. La batería de gran capacidad se sitúa bajo el piso, lo que rebaja el centro de gravedad y mejora la estabilidad.

En cuanto a la autonomía y los tiempos de carga de las variantes eléctricas del nuevo ES, se anuncia una autonomía mínima de 530 kilómetros y un tiempo de recarga de unos 30 minutos en carga rápida, del 10 al 80% de capacidad. El ES 350e contará con una batería de iones de litio de 77 kWh, capaz de permitir una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos. En todos los casos, el modelo viene equipado con los sistemas más avanzados de seguridad y ayudas a la conducción, como es tradición en Lexus, la marca de lujo del grupo Toyota.