López Frade (Suzuki): “Es necesario hacer cambios en la legislación europea del automóvil”

El presidente de Suzuki Ibérica, Juan López Frade, uno de los analistas de mayor rigor dentro de la industria del motor en España, cree que los objetivos fijados en Europa para la descarbonización del sector son demasiado ambiciosos y que la legislación europea al respecto no ha sido coherente. Por ello, considera necesario introducir cambios y retrasar los objetivos actualmente establecidos para el año 2035.

En una reciente reunión con medios informativos especializados, López Frade comentó que Europa se enfrenta a un escenario “de enorme confusión regulatoria”, después de que se adelantara la revisión de la normativa que fija la prohibición de motores de combustión a partir de 2035. La solución a esta situación, que está perjudicando a un sector tan importante para la economía europea como es el del automóvil, aparece recogida en el denominado “Informe Draghi”, publicado en septiembre de 2024. Este documento, elaborado por el economista Mario Draghi —expresidente de Italia—, reconoce la existencia de objetivos climáticos excesivamente ambiciosos, la falta de coherencia normativa y la necesidad de reconsiderar la matriculación de vehículos con combustibles neutros en CO₂ después de 2035. “Los europeos estamos haciendo el tonto”, señaló López Frade.

Además, según indicó el directivo español, los últimos análisis de mercado apuntan a que la electrificación total podría retrasarse más allá de 2060 si no se revisan las políticas actuales. López Frade también se refirió al futuro incierto de la industria en otros aspectos además de los legislativos, como las tensiones geopolíticas que afectan a la cadena de suministro y el rápido desembarco de marcas chinas, ya con fuerte presencia tanto en el mercado total como en el segmento 100% eléctrico, donde alcanzan el 20% de la cuota en España. En nuestro país, la falta de un plan de ayudas eficaz no mejora la situación, ya que —argumentó— sin Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno “no puede poner en marcha planes serios” para incentivar el vehículo eléctrico, calificando 2024 y 2025 como “otros años perdidos” en este ámbito. Y ya van varios. También señaló que los planes Moves Corredores y Moves Flotas Plus, financiados con fondos europeos, no podrán activarse hasta el 31 de agosto de 2026, lo que retrasa nuevamente la llegada de ayudas efectivas. “Es decir, otro año perdido”, afirmó.

Suzuki crecerá el año que viene

De cara al próximo año, López Frade —cuyos análisis suelen ser muy acertados— pronosticó que el mercado español alcanzará las 1.190.000 matriculaciones, lo que supondrá un aumento del orden del 4% respecto a las 1.150.000 previstas para este ejercicio. Estas cifras sitúan al mercado prácticamente en niveles previos a la pandemia, lo que es positivo; sin embargo, señaló que el crecimiento podría ser mayor si existiera una política decidida de apoyo a la electrificación.

En cuanto a su marca, Suzuki prevé alcanzar en 2026 las 6.000 matriculaciones, lo que representará un incremento superior al 7% respecto a las 5.600 unidades con que cerrará este año. Este crecimiento permitirá a la marca alcanzar una cuota de mercado del 0,5%, a pesar de la presión regulatoria y de la competencia china. Como aspectos favorables, apuntó que habrá una mayor disponibilidad de vehículos en la red de concesionarios, el mayor problema que ha tenido la marca durante este año. Además del incremento de ventas previsto para el nuevo Vitara, confía en la llegada de un nuevo modelo después del verano, que compensará la desaparición de los modelos Ignis y Jimny, perjudicados por las normativas europeas. Recordando las palabras del fundador de la compañía, Michio Suzuki, López Frade insistió en que “podemos hacer cualquier cosa si trabajamos duro”.