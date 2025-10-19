Macbor Rockster 125 EVO, una custom a medida

Macbor, firma española con sede en Barcelona, presenta su Rockster 125 EVO, y lo hace con un mismo modelo, pero con dos estilos muy marcados. Dos motos que para algunos puede ser su entrada en el segmento Custom, y para otros, una magnífica oportunidad para disponer de una moto sencilla, fácil de manejar y que, además, encaja en el siempre atractivo y especial mundo de las Custom; esas motocicletas que permiten un nivel de libertad que va mucho más allá del simple hecho de ir moto.

Macbor Rockster 125 EVO MB

La nueva Rockster 125 EVO dispone de un nuevo motor monocilíndrico de 4 válvulas y 125 c.c. que rinde una potencia de 12,2 caballos más potente que en el montado en la versión anterior. Incluye frenos con ABS de doble canal y una estética más refinada en todos los aspectos. Las diferencias entre la 125 EVO y la Flat 125 EVO, residen en el manillar, el asiento y en los estribos, detalles que marcan la personalidad de ambos modelos. Mientras que en la 125 EVO disponemos de un manillar tipo “cuerno de vaca”, estriberas tipo plataforma y un asiento con respaldo para el pasajero, en la Flat 125 EVO, el manillar es más plano, el asiento más estrecho y las estriberas son las habituales.

La nueva Rockster 125 EVO ofrece al piloto una posición baja y estirada como ha de ser en una moto Custom. Quizá, en recorridos urbanos, la Flat, por su manillar plano puede ser más maniobrable que la dotada con manillar “cuerno de vaca” pero todo es acostumbrase. Dinámicamente, la nueva Macbor Rockster, destaca ante todo por su facilidad de uso. Su peso contenido, 147 kilos, el centro de gravedad bajo y la entrega suave y progresiva de su motor permiten una conducción agradable, intuitiva e incluso muy segura para usuarios noveles. Sus dos discos delanteros y el disco trasero ofrecen una frenada progresiva lo que ayuda en recorridos virados.

No es una moto para grandes velocidades – es una Custom-, pero sus 125 cc y esos 12 caballos de potencia, ofrecen un alto nivel de satisfacción cuando queremos circular por carreteras reviradas, convirtiendo nuestra Custom en una “roadster”. En lo relativo a detalles prácticos, por ejemplo, la instrumentación se esconde en una pantalla redonda cromada, detalle que no puede faltar en una moto de este tipo, en la que nos informa de todos los detalles; revoluciones del motor, velocidad, marcha del cambio seleccionada, etc.

La nueva Macbor Rockster 125 EVO, diseñada en Barcelona y producida en el continente asiático, es una apuesta ganadora para esa tipología de usuarios que buscan que su moto disponga de un estilo muy personal, sin prescindir del confort, facilidad de uso y, punto muy importante, un precio a medida de un amplio sector. La Rockster 125 EVO “cuerno de vaca” tiene un precio de 2.499 euros, mientras que la Flat, manillar plano, cuesta 2.599 euros. Unos precios imbatibles en un segmento, el Custom, cada vez más arraigado en nuestro marcado.