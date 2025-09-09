Nueva generación del Renault Clio: más amplio pero mantiniendo su estilo innovador

Las tendencias en el diseño de los automóviles van cambiando con el tiempo y hay que adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. Como lo ha hecho Renault renovando uno de los modelos icónicos en los últimos 35 años. La sexta generación del Clio, más grande, con mayor capacidad y nuevas motorizaciones, mantiene sin embargo la polivalencia de un modelo válido tanto para el tráfico urbano como para viajes de largo recorrido. Una berlina compacta, versátil y dinámica que comenzará a venderse a finales de este año.

IAA Mobility 2025 - International Motor Show in Munich ANNA SZILAGYI Agencia EFE

Desde hace 35 años el Clio ha sido una referencia para la marca del rombo ya que a lo largo de su historia ha vendido más de 17 millones de unidades en 120 países del mundo. Y el éxito no se ha detenido, ya que en el primer semestre de este año ha seguido siendo el modelo más vendido en Europa y diariamente salen más de mil unidades de este modelo cada día de la fábrica que Renault tiene en la ciudad turca de Bursa. Prueba de esta aceptación ha sido los dos títulos de Coche del Año en nuestro continente que el modelo ha conseguido a lo largo de su vida, en 1991 y 2006.

IAA Mobility 2025 - International Motor Show in Munich ANNA SZILAGYI Agencia EFE

En su sexta generación Renault ha cambiado completamente el estilo optando por unas formas muy diferentes a las anteriores en donde destaca especialmente un frontal estilizado a pesar de sus amplias entradas de aire y una parte posterior con elementos aerodinámicos que, además de mejorar la estabilidad y el consumo, forman una estética muy personal. Son unas formas de escultura que combinan los ángulos rectos con las curvas que mejoran la aerodinámica. Su carrocera de cuatro puertas abandona las versiones de tres puertas conocidas hasta ahora en el modelo, lo que mejora la habitabilidad interior y facilita el acceso a las amplias plazas traseras. En el habitáculo se ha cuidado especialmente al diseño y la utilización de materiales reciclados. Destaca una buena habitabilidad interior y, en el salpicadero, la doble pantalla en V, que incorpora el sistema multimedia openR link con Google integrado, lo que supone una primicia en esta categoría de vehículo. Va equipado, lógicamente, con todas las ayudas a la conducción de última generación, con hasta 29 Adas.

IAA Mobility 2025 - International Motor Show in Munich ANNA SZILAGYI Agencia EFE

En el apartado de las motorizaciones, el actual Clio ofrece varias posibilidades tanto en mecánicas híbridas como en opciones de combustión y motores que funcional con GLP (Gases Licuados de Petróleo). Esta última opción supone un ahorro sustancial en el precio del combustible además de alargar la autonomía y mantiene bajo el nivel de emisiones para cumplir con las reglamentaciones de la UE. Su motor más destacado es el híbrido E-Tech que desarrolla una potencia de 160 caballos y consigue consumos que, según los datos del fabricante, están por debajo de los cuatro litros cada cien kilómetros. Ello es debido a que puede recorrer la mayoría de sus desplazamientos en modo eléctrico, con lo que se consiguen reducciones de consumo del orden del 40% respecto a un motor de gasolina convencional. Además, la opción de motor de gasolina que funciona asimismo con combustible GLP mejora incluso estos consumos y ofrece mayor autonomía, aunque su potencia en este caso se reduce a los 115 caballos, que por otra parte son más que suficientes para mover todo el conjunto de manera dinámica.

IAA Mobility 2025 - International Motor Show in Munich ANNA SZILAGYI Agencia EFE

Para Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault, esta nueva generación del Clio 2redefine los estándares de su categoría. Aplicamos la misma receta en esta sexta generación, potenciando su diseño, su gama de motorizaciones y sus equipamientos con la llegada de Google a bordo. Es la representación perfecta de la excelencia de nuestra gama híbrida, en paralelo a nuestros modelos 100% eléctricos.