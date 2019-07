Paseando por Madrid en un deportivo del año 2035

Michel Vaillant es el personaje de “comics” más conocido en el ambiente del automóvil. Su mundo se desarrolla entre coches de carreras y deportivos futuristas, fruto de la imaginación de su dibujante. Hace unos días, en Madrid tuvimos la sensación de ser el protagonista de una de estas aventuras al ponernos al volante de DS X, el prototipo de la marca de lujo francesa dentro de su generación E-Tense, totalmente eléctrica, cuya tecnología ya podemos disfrutar en sus dos SUV de la serie Crossback: DS3 y DS7.

El X, un ejemplar único en el que se unen formas sorprendentes, materiales innovadores y tecnologías revolucionarias.Yves Bonnefont, el director general de la compañía, tuvo la valentía de dejar libre a la imaginación de su diseñador Thierry Metroz quien ha creado un vehículo verdaderamente original cuya asimetríz es su principal característica. Mientras el conductor va en un “cockpit” si techo, el pasajero se introduce en una cúpula de cristal a su derecha, pero sin comunicación entre ellos. Se puede, eventualmente, transportar a un tercer pasajero por delante del acompañante.Introducirse en el puesto de conducción es similar a hacerlo en un monoplazas de competición, pero con más espacio y comodidad. Tras abrir una puerta en forma de ala realizada en fibra de carbono, nos espera un amplio asiento de un original cuero que te envuelve totalmente y frente a los ojos, un volante de cuero abierto por arriba con puntas de fibra de carbono, mandos sofisticados con botones para las funciones más simples, como la puesta en marcha, el cambio automático y los intermitentes y una pantalla digital con la velocidad y la carga de batería como informaciones principales.

Estas sensaciones de conducir un monoplaza no son extrañas para DS, ya que es el equipo ganador del Campeonato del Mundo de Fórmula E con Jean Eric Vergne como piloto y, de hecho, mucha de la tecnología de este prototipo proviene de este eficaz banco de pruebas. Pero el piloto del DS X tendrá una sensación más impresionante, ya que el sueño está realizado en cristal y ve pasar la carretera por debajo de sus piernas. Dejando aparte a este diseño revolucionario, en el que se conjugan materiales de última generación como la fibra de carbono con los clásicos y elegantes como madera cuero o incluso plumas, pasamos a la parte técnica en la que un chasis de fibra se complementa con un sistema informático que regula suspensiones y frenos para adaptarse a la conducción de cada momento. Porque el DS X, con motores eléctricos en cada rueda, desarrolla una potencia de 540 caballos para la circulación normal, pero puede llegar hasta los mil kilowatios, equivalentes a 1.360 caballos en programas de circuito. Su conducción es espectacular, no sólo por las aceleraciones inmediatas que proporcionan tanta potencia para un conjunto muy ligero, sino por circular con una dirección muy precisa y unos frenos eficacísimos en medio de un silencio total, sólo roto por las exclamaciones de admiración de los peatones y otros conductores que no dan crédito a lo que están viendo.

El recorrido por Madrid, de alrededor de media hora, fue una experiencia de como serán los deportivos del año 2035, horizonte de futuro que ha inspirado este vehículo, tan eficaz como espectacular.Si hace más de seis décadas DS marcó el futuro del diseño con las berlinas 19, 21 y 23 que maravillaron al mundo, este DS-X, con la tecnología E-Tense hace que todo lo anterior ya pertenezca al pasado. Hemos estado un rato en el futuro... y nos gustan sus sensaciones.