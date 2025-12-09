El Plan España Auto 2030 movilizará inversiones de 35.000 millones en cinco años para transformar la industria del automóvil hacia el vehículo eléctrico

“No hacer nada no es una opción”. Es la postura de Josep Maria Recasens, uno de los ejecutivos de mayor nivel europeo en el sector del automóvil y actual presidente de Anfac, la asociación de fabricantes e importadores de automóviles que ha elaborado, en colaboración con el Gobierno y el resto de fuerzas implicadas, el Plan España Auto 2030 que garantizará la continuidad del sector del automóvil en nuestro país y su viabilidad a medio y largo plazo. El plan puesto en marcha busca, entre otros objetivos, elevar el valor añadido de la cadena e valor del automóvil de 85.000 a 120.000 millones de euros. De no implementarlo, el sector reduciría dicho valor hasta los 78.000 millones de euros, sobre todo, lastrado por la parte "upstream", que se centra en la parte industrial tanto de fabricación de automóviles, como de baterías o componentes auxiliares del automóvil.

El documento prevé unas inversiones de 35.000 millones en los próximos cinco años para ampliar la cadena de valor de los vehículos. Con ellos se pretende poner las bases para llevar a cabo un cambio radical en la estructura de producción de automóviles de nuestro país que, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, debe pasar de la producción actual del 85% de la fabricación de coches de combustión a una producción casi única de vehículos electrificados en el plazo de 10 años.

Con esta metodología se espera poder incrementar la producción de vehículos, que pasaría de los actuales 2,4 millones a 2,7 millones de unidades y así mantener la posición de nuestro país como segundo productor en Europa y noveno mundial, con un total de 17 plantas de producción en nuestra geografía y alrededor de 1,9 millones de puestos de trabajo.

Con la producción de eléctricos además -según indicó Recasens- se diversificarán las exportaciones. Actualmente España exporta casi el 90% de la producción de automóviles, pero los principales mercados son los países europeos y el objetivo es abrirse a otros mercados del resto del mundo. España produce alrededor 200.000 vehículos eléctricos y 2,2 millones de coches de combustión y en 2035 la producción deberá ser de solo 200.000 de combustión y 2,5 millones de eléctricos. Respecto a la mano de obra, el coche eléctrico necesita un 30% menos de empleos, que deberán compensarse por la mayor demanda de empleo en el sector de componentes, como es el campo del “software”.

Según explico Recasens, el plan se basa en 25 medidas que han sido consensuadas con el Gobierno, a través de los ministerios de Industria, Hacienda y Transición Ecológica, con las autoridades autonómicas y locales y todas las fuerzas políticas, además de las asociaciones del sector, especialmente Sernauto, que es la patronal de los componentes. “No se ha excluido a nadie”, señaló. El plan sienta las bases en un plazo de cinco años para planificar la producción española de vehículos eléctricos, incentivar la oferta de este tipo de movilidad, promover el I+D en este campo y regular todas las actuaciones para esta necesaria transición industrial.

El Gobierno, en el anuncio del plan, explicó que dedicará cerca de 1.300 millones de euros en 2026 a impulsar el vehículo eléctrico en España. A nivel práctico, se sustituye el actual Plan Moves por otro denominado Plan Auto Plus que contará con una dotación de 400 millones de euros en ayudas directas para la compra de coches eléctricos y que, a diferencia del Moves, será gestionado directamente por la Administración Central sin pasar por las comunidades autónomas. También incluye un plan denominado Moves Corredores, cuya dotación será de 300 millones de euros destinado a promocionar la instalación de puntos de recarga en las llamadas “zonas de sombra”, es decir, carreteras o territorios poco transitados que hoy carecen de puntos de recarga. Y asimismo se consigna una dotación de 580 millones más para el programa Perte VEC.

Josep María Recasens, definió el Plan España Auto 2030 como el adecuado para que la industria española del motor haga frente a los grandes retos que tiene como la descarbonización, digitalización, desabastecimiento de componentes o competencia externa. Tensiones que, en Europa, se ven reflejadas en cierres de plantas y pérdida de empleo. “No tenemos tiempo que perder. Somos el segundo productor de Europa, noveno del mundo y el cuarto de componentes. Una industria que representa el 10% de PIB y esto es lo que hay que proteger para aumentar la producción hasta 2,7 millones de vehículos electrificados”, indicó.

Recasens avisa de que que estamos en una carrera tecnológica y que la cadena de valor del coche eléctrico exige tecnología y métodos completamente distintos. Este plan, en su opinión, ayudará a transformar todo el sector sin dejar nadie atrás. España genera actualmente 85.000 millones de valor agregado bruto y más del 95% están en el vehículo de combustión, pero el mundo se está moviendo al eléctrico. "Hay que cambiar por tanto hacia el coche eléctrico. Porque siempre se van a vender, financiar y asegurar coches, pero tenemos que ser un referente industrial de producción y venta de vehículos", señaló el presidente de Anfac. “Está en riesgo todo el ecosistema de constructores y proveedores y no hacer nada no es una opción”, puntualizó.

El Plan define un marco estable para impulsar inversiones, modernizar la producción y facilitar que España mantenga su posición como segundo fabricante europeo de automóviles. Entre las medidas que se proponen en el plano industrial, es un Programa de Crecimiento y Autonomía Estratégica de Automoción para la transformación e innovación de la cadena de suministro, dirigido a la atracción y desarrollo del vehículo electrificado; junto con la transformación y escalado de nuevos componentes en el sistema de proveedores y el desarrollo de la cadena de suministro de baterías. Aquí, el plan incluye el impulso de un marco regulatorio que prime el fomento de la industria, la competitividad y la autonomía estratégica y aboga por el mantenimiento de la figura de los PERTE.

Otra de las propuestas del documento es un Plan Innovemos, que tiene como finalidad impulsar la I+D+i en los vehículos de nueva generación y nueva movilidad aplicando tecnologías con mayor viabilidad industrial como baterías, componentes eléctricos y electrónicos y vehículo autónomo y conectado, acompañado de la regulación pertinente. Asimismo, el plan aboga por la creación del sello “inversiones bien hechas en España”, para la atracción de capitales extranjeros, que se integren en el ecosistema, aporten valor y colaboren con los agentes públicos y privados españoles.

En lo que respecta al mercado, el Plan España Auto 2030 apuesta por la continuidad y la actualización de los programas de ayudas a la compra de vehículos electrificados, con una mayor agilidad en las ayudas y simplificación administrativa. Además, se habla de reformas en el marco de la fiscalidad que fomenten la adopción del vehículo electrificado en sus diversas tipologías (ligero, pesado, flotas y flotas públicas). Ello complementado con un Plan Nacional de despliegue de infraestructura de recarga que sea coordinado con las comunidades autónomas. En el plano industrial se recogen asimismo propuestas de actuaciones para la mejora de la competitividad de la industria, como nuevos programas de talento centrados en el vehículo del futuro, mejora de la productividad laboral, y costes energéticos atractivos.

En opinión de Recasens, "la movilidad eléctrica y conectada no es una amenaza, sino la mayor oportunidad que hemos tenido en décadas. El Plan incluye propuestas de medidas que harían más competitiva nuestra industria en toda la cadena de valor, desde los recursos mineros pasando por los fabricantes de componentes y de vehículos hasta llegar al mercado y la demanda. Todo ello sin olvidar propuestas para mejoras transversales en campos como el talento, la logística o la innovación, entre otros”.