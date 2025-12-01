Prepara líquido limpiaparabrisas para este invierno con 3 ingredientes que tienes en casa

Con la llegada del invierno y las primeras heladas, mantener una buena visibilidad al conducir se vuelve esencial. Aunque en el mercado existen numerosos líquidos limpiaparabrisas específicos para bajas temperaturas, muchos conductores desconocen que pueden preparar una alternativa casera, económica y eficaz utilizando solo tres ingredientes comunes del hogar.

La mezcla, utilizada desde hace años por conductores en zonas frías, combina agua, alcohol isopropílico y jabón lavavajillas. Estos elementos, correctamente proporcionados, permiten crear un limpiador capaz de evitar la congelación en el parabrisas y mantener el sistema del vehículo en buen estado.

Cómo funciona y qué proporciones usar

Según expertos en mantenimiento automotriz, el alcohol isopropílico cumple la función de anticongelante, reduciendo notablemente el punto de congelación del líquido. Por su parte, el jabón ayuda a desprender la suciedad, la grasa y los restos de sal que suelen acumularse en las carreteras durante esta época del año. El agua, preferentemente destilada, evita la formación de depósitos minerales en el sistema.

Para quienes deseen prepararlo, bastará con mezclar dos partes de agua, una parte de alcohol isopropílico y unas gotas de lavavajillas, removiendo hasta obtener una solución homogénea. La mezcla puede verterse directamente en el depósito del vehículo.

Los mecánicos recuerdan que esta preparación casera es una solución temporal y que, en zonas donde las temperaturas caen muy por debajo de cero, puede ser necesario recurrir a productos profesionales con mayor resistencia al hielo. Sin embargo, para la mayoría de los conductores, esta opción doméstica resulta suficiente para afrontar los meses fríos sin comprometer la visibilidad ni el bolsillo.

Con el invierno acercándose, preparar este sencillo limpiaparabrisas casero puede ser una manera práctica y rápida de anticiparse a las inclemencias del clima.