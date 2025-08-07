Renault adquiere por completo una fábrica de Nissan en India para expandirse por Asia

El grupo Renault ha cerrado la adquisición de la totalidad del capital de la planta de Chennai, en India, que hasta ahora compartía con Nissan. La marca francesa, que compró el 51% de las acciones de esta factoría conjunta, se beneficia de la crisis de Nissan en el mundo y le sirve para desarrollar sus actividades en uno de los mercados más importantes del mundo.

La empresa tiene como objetivo reforzar sus ventas en el mercado indio y desarrollar sus exportaciones desde centro industrial. Para acompañar esta transformación, se ha nombrado a Stéphane Deblaise como director de la marca en India a partir del 1 de septiembre próximo. Dentro de los planes su desarrollo en ese país está el lanzamiento del nuevo Renault Triber, el primer modelo de una ofensiva comercial que contará con cuatro novedades. En el marco de su plan estratégico, Renault acelera su desarrollo en este mercado en fuerte crecimiento, donde más del 50% de la población tiene menos de 28 años. Como tercer mercado mundial del automóvil, India se impone como un territorio clave dentro del sector automovilístico. La cooperación con Nissan continuará y la planta de Chennai seguirá produciendo modelos de Nissan. Renault ya ha superado las cien mil unidades de venta de coches en India.