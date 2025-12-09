Renault arriesga en la sexta generación del Clio

Renault es uno de los fabricantes europeos de automóviles que mejor se está adaptando a los nuevos tiempos. En los últimos años, en lo que ellos denominan «Renaulution», han sabido contener costes, lanzar buenos productos y mantener su esencia sin demasiados dramas, algo que no ha logrado parte de su competencia, que atraviesa mayores tensiones. En cuanto a la movilidad eléctrica, han acertado con modelos como el R5, el Alpine A290 y, algo menos, con el R4, aunque hay que tener en cuenta que las cifras objetivas de eléctricos aún son manejables. Por otro lado, no han dejado de ofrecer coches adaptados a las necesidades reales, como el Austral, el Captur o el Symbioz, y ahora le ha tocado el turno a un mito del mercado: el Clio.

Paula Fabregat durante la presentación en Lisboa FC

La sexta generación cambia mucho respecto a las anteriores, pese a emplear la misma plataforma. Pero Renault no sería Renault si no tuviera esa dosis de riesgo que siempre introduce en cada modelo. El diseño, obra de la española Paula Fabregat, parte importante en la creación del R5, R4, Captur, Twingo, está lleno de detalles que lo convierten en un vehículo muy completo. La primera impresión al ver el coche «en persona» es la de un automóvil muy trabajado.

Renault Clio DPPi

Existen detalles difíciles de encontrar en otros modelos de la misma categoría, como la forma de almendra de las puertas delanteras, algunos materiales del interior, la silueta de los grupos ópticos –con una clara intención aerodinámica para reducir ruidos– o la moldura interior de la puerta que aloja el testigo luminoso que nos avisa, en caso de abrir la puerta, de la posible llegada de un coche por nuestro lado.

Detalles grupos ópticos FC

El Clio tiene una longitud de 4,12 metros frente a los 4,05 del anterior, algo que se aprecia a simple vista. El coche es más grande, aunque eso no haya repercutido en una mejora del espacio disponible en las plazas traseras, que sigue siendo algo justo.

Renault Clio DPPi

En cuanto a motorizaciones, Renault ha optado por tres opciones: un bloque de gasolina que rinde 115 CV (con cambio manual), otro de 120 CV compatible con GLP y un propulsor híbrido que desarrolla 160 CV y resulta muy eficiente. En la pequeña prueba que pudimos hacer —precisamente con esta versión híbrida—, el consumo de combustible en un recorrido mixto fue de apenas 5,2 litros, aunque, con una conducción cuidadosa, es posible bajar a 4,5. Eso sí, los 160 CV, que sobre el papel parecen una cifra respetable, no transmiten deportividad, algo que sí hace su suspensión, dura y seca, aunque este aspecto puede jugar en contra de quienes buscan más confort.

Motores FC

En cuanto al sistema híbrido, el bloque dispone de dos motores eléctricos y una pequeña batería que realizan bien su función a baja velocidad, con un desplazamiento silencioso y suave. El interior respira el aire moderno y sofisticado de los últimos modelos lanzados por la marca e incluso, en la zona del copiloto, se percibe una mayor sensación de espacio para las piernas. El salpicadero es similar al de otros modelos como el R5 y la posición de conducción es muy buena, como en su antecesor. El coche ya está a la venta en España desde 18.900 euros.

Un coche más sostenible y eficiente

La eficiencia del nuevo Clio se puede medir en las bajas emisiones de su motor híbrido, su bajo consumo de combustible y el alto porcentaje de materiales procedentes de la economía circular que emplea. El 33,9% del peso del vehículo está conformado por compuestos reciclados mientras que el 17,3% de los plásticos usados tienen la misma procedencia.

Renault Clio DPPi

En cuanto a los tejidos de las tapicerías emplean un 92% de fibras recicladas con elementos como Unial y Twinda, en la variante con el acabado Alpine. Respecto a la seguridad activa, el nuevo Clio incluye hasta 29 asistencias.

Claves

►El nuevo Renault Clio es un coche bien acabado, lleno de detalles, confortable y con un elevado nivel de tecnología y conectividad. La sensación de calidad está muy presente.

►El diseño, obra de la española Paula Fabregat, no deja indiferente y mejora mucho las sensaciones cuando lo ves por primera vez físicamente. Rompe con lo anterior.

►Tiene equipamiento de coches superiores tanto en tamaño como en precio. El cuadro de instrumentos y la pantalla central están gobernadas por Google.

►Para los seguidores del Clio, la marca ha confirmado que no habrá versión RS, ni siquiera firmada por la marca hermana, Alpine, que, de momento, será solo cien por cien eléctrica.