Visita en moto todos los toros de Osborne del mundo

El sueño de visitar con su moto todos los toros de Osborne que se han instalado en el planeta, protagonizado por el madrileño Julio Álamo, concluyó hace menos de un mes en localidad japonesa de Matsunoyama Onsen. Con su llegada, culmina un viaje de más de 21.000 kilómetros a través de 11 países a los mandos de su Triumph Tiger 1200 Rally Explorer.

Julio Álamo JA

Lo que empezó en 2017 como un reto de fin de semana para visitar los toros de Osborne en España, se ha convertido con los años en un proyecto más ambicioso. Julio se propuso entonces localizar y visitar todas las figuras del toro de Osborne aún en pie, que suman cerca de 100 en total: 89 en España, 4 en México, 1 en Dinamarca y esta última en Japón.

Julio Álamo JA

Este toro final, conocido como Black Symbol, fue instalado en julio de 2018 durante la Trienal de Arte Echigo‑Tsumari por el artista Santiago Sierra, y posteriormente pasó a formar parte de la colección permanente tras recibir el respaldo de la comunidad local. La llegada a Matsunoyama Onsen fue celebrada con un acto de bienvenida en el que participaron más de 120 personas, incluyendo autoridades locales de la ciudad de Tokamachi, representantes del sector turístico y cultural de la región, 72 estudiantes del colegio Matsunoyama Gakuen, emisoras de radio, periodistas y un equipo de televisión de la cadena NHK. El evento incluyó un ritual tradicional de oración por un regreso seguro y un emotivo intercambio cultural con los escolares.

“He cruzado países, -cuenta Julio- pero sobre todo he atravesado miedos, preguntas, cansancio y emoción. Este toro representa no solo un destino, sino una conquista personal. Es el cierre de un círculo que empecé cuando solo buscaba una excusa para volver a montar en moto”. La aventura arrancó el pasado 3 de mayo en El Puerto de Santa María (Cádiz), desde donde Julio inició el camino hacia Oriente. A lo largo de más de dos meses recorrió Italia, Grecia, Turquía, Georgia, Armenia, Kazajistán, Rusia, Kirguistán, Mongolia y finalmente Japón. En el camino cruzó desiertos, afrontó pasos de montaña, embarcó en varios ferrys, fue acogido en motoclubs hasta llegar a su destino.

Para afrontar este recorrido largo y exigente, Julio ha confiado en una Triumph Tiger 1200 Rally Explorer, una moto preparada para rutas de aventura y terrenos imprevisibles. No ha sido la protagonista de la historia, pero sí una aliada fundamental: robusta, fiable y cómoda para resistir semanas de conducción en solitario a través de paisajes extremos. Su aventura ToroEnMoto ha conectado arte, territorio, memoria colectiva y experiencia personal. Cada toro visitado ha sido un objetivo no solo geográfico, ya que ha combinado aventura, historia y búsqueda personal.