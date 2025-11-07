Nuevas pistas sobre el origen de la Luna: lo que esconden unas rocas australianas antiguas

En el desierto de Australia Occidental, afloran algunos de los fragmentos más viejos de la corteza terrestre. Entre ellos, unas anortositas poco comunes en la Tierra -pero abundantes en la Luna- guardan cristales de feldespato que actúan como cápsulas del tiempo. Su química permite asomarse a la infancia del planeta y al episodio violento que habría dado origen a nuestro satélite. El estudio, liderado por la University of Western Australia (UWA), compara esas rocas con muestras lunares de las misiones Apolo.

Qué han encontrado en Australia

El equipo aisló zonas "frescas" de plagioclasa dentro de anortositas de la región de Murchison (Australia Occidental) y midió sus razones isotópicas para reconstruir cómo eran el manto y la corteza hace miles de millones de años. Las dataciones e isotopías apuntan a que el gran despegue del crecimiento continental no fue inmediato tras la formación del planeta, sino que arrancó más tarde, alrededor de 3.500 millones de años, casi mil millones después del "nacimiento" de la Tierra.

La pista lunar que apunta a un gran impacto

Lo llamativo es que las "huellas" isotópicas de esas anortositas australianas se parecen a las de rocas lunares traídas por Apolo, lo que sugiere que Tierra y Luna partieron de una composición muy similar hace 4.500 millones de años. Esa convergencia encaja con el modelo del gran impacto, un objeto del tamaño de Marte habría chocado contra la Tierra primitiva, lanzando material que terminó agregándose para formar la Luna. La comparación no prueba el evento por sí sola, pero lo refuerza con una línea de evidencia rara, porque rocas terrestres tan antiguas casi no se conservan.

Este estudio, firmado por UWA junto a la University of Bristol, el Geological Survey of Western Australia y Curtin University, ofrece un anclaje geológico en la Tierra para una historia que hasta ahora dependía sobre todo de las muestras lunares y de modelos dinámicos.