Cerca de 11.000 personas ya se han vacunado contra la Covid en la Región de Murcia

Con la vacunación prevista para la jornada de este viernes, se elevará a 10.977 las personas vacunadas con la primera dosis de la vacuna de Pfizer en la Región de Murcia. Así lo ha anunciado hoy el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid-19, Jaime Pérez, quien también ha apuntado que ya se ha iniciado la administración de las dosis a los profesionales sanitarios en primera línea Covid, tras finalizar la campaña en las residencias y centros de personas mayores.

De la misma manera, según han señalado fuentes de la Consejería de Salud, durante este fin de semana se prevé vacunar a 2.130 personas más. Así, serán 1.050 profesionales sanitarios el sábado, y 1.080 el domingo.

“Ya se ha finalizado con la primera etapa de vacunación en los centros residenciales y ahora vamos con el segundo grupo más importante”.

Pérez también ha dicho que Salud está a la espera de recibir las dosis de la vacuna de Moderna, para la que se espera que la Región reciba 20.700 dosis entre enero y febrero, más las que ya cuenta de Pfizer.

De la misma manera, Pérez ha señalado que actualmente la Comunidad no se encuentra en la fase de vacunar a la población en general, tras ser inquirido por las propuestas del PSOE de intensificar las jornadas de trabajo de enfermeros para administrar las dosis.

“La vacunación va por fases, y no estamos en la de vacunar en centros de salud a la población en general. No podemos porque no se puede cubrir la demanda de esa población. La vacunación está para profesionales sanitarios, y se hará en Atención Primaria para que no tengan que hacer un desplazamiento”.

Además, ha explicado que actualmente hay 11.960 sanitarios inscritos para recibir la vacunación.