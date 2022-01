Archivan la denuncia con la que Cs justificó la moción de censura contra el PP en el Ayuntamiento de Murcia

La Fiscalía superior de Murcia ha archivado la denuncia interpuesta por el concejal de Ciudadanos, Mario Gómez, para justificar la moción de censura que presentó en marzo y con la que desalojó al Partido Popular del Ayuntamiento de Murcia. El entonces, teniente de alcalde y miembro del gobierno de coalición PP-Cs, Mario Gómez, denunció a su propio gobierno por corrupción en la Unidad de Delitos Económico Financiero (UDEF) y en la Fiscalía superior de Murcia, a través del abogado, Diego de Ramón, con un informe “falso y documentación interesada”, según ha comunicado el PP municipal, “para crear una apariencia de ilegalidad sobre la contratación menor del ayuntamiento, que justificara el acuerdo que había alcanzado con PSOE y Podemos, para terminar con el gobierno del PP del alcalde Ballesta”.

Esta “artimaña” política y judicial ha motivado este viernes al Partido Popular a pedir responsabilidades a las máximas dirigentes nacionales de las mociones de censura en Murcia: “a la presidenta del partido Ciudadanos, Inés Arrimadas, y a la coordinadora madrileña del partido naranja, Begoña Villacís, que abrazaron, respaldaron y difundieron los argumentos falsos de Mario Gómez para justificar las mociones de censura de Murcia”.

En relación al informe remitido por la policía, el fiscal superior indica en el decreto de archivo que “no se aprecian indicios de infracción penal” en los contratos denunciados, y sentencia, apoyado en jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no se han dado ni decisiones injustas, ni arbitrarias y que no hay resoluciones contrarias al derecho, que todo tiene una argumentación técnico-jurídica, que no existe un resultado materialmente injusto, y que no se actúa en contra del derecho.

“A la luz de la referida jurisprudencia –señala el decreto- no puede calificarse la actuación de los funcionarios responsables de la contratación en este caso como arbitraria o injusta en términos penalmente reprochables”, concluye el fiscal.

El propio José Ballesta ha comparecido junto a las portavoces regional y local del PP de Murcia, Miriam Guardiola, y Rebeca Pérez, para exigir a Arrimadas y Villacís que “hagan una rectificación pública”, porque “para el PP el fin nunca justifica los medios. Y es que tanto Arrimadas como Villacís abrazaron las mentiras y la “artimaña política y judicial” que usó el concejal naranja para justificar la moción de censura en Murcia.

“Es importante distinguir la brújula de la veleta”, afirmó Ballesta acompañado de todos los concejales del PP. “Para nosotros –añadió- una investigación nunca es una sentencia, aunque hemos podido comprobar, lamentablemente, que hay quienes trabajan para que el ajusticiamiento sustituya a la justicia”.

Piden la dimisión de Gómez

En este sentido, la portavoz municipal del PP, Rebeca Pérez, preguntó “¿qué hubiera pasado si la sentencia hubiera sido otra?, ¿cuánto tiempo hubieran tardado en pedir dimisiones? ¿o para salir diciendo que quedaba justificada la moción de censura?.

De esta forma, Pérez requirió la dimisión “inmediata” del concejal de Ciudadanos, Mario Gómez, como máximo instigador de la moción de censura que ya ha arrastrado fuera de la escena política a los principales responsables nacionales y regionales de PSOE y Ciudadanos.

La portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, puso en valor que “la justicia tumba las mentiras de los que hoy ‘okupan’ la Glorieta y desmonta cualquier justificación de la moción de censura que desalojó a este legítimo y ejemplar equipo de gobierno del Partido Popular.

Al hilo, remarcó que “todas las personas que están hoy aquí son personas íntegras, honradas, honestas y de trayectoria intachable, que un día decidieron entrar en política movidos por una vocación de servicio, movidos por el amor a su tierra”.

Por todo ello, Guardiola hizo un llamamiento a los ciudadanos “para que no olviden esta injusticia, condenen estas prácticas impropias de los representantes públicos y que no olviden que el PP de Murcia, que ganó las elecciones y que estaba gobernando de manera ejemplar, fueron asaltados con injurias y calumnias que ahora la justicia demuestra su inocencia, pero que no resarce el daño causado puesto que aquellos que con mentiras llegaron al poder de manera ilegítima, siguen estando en el poder”.

Por su parte, el concejal Jesús Pacheco, explicó que la denuncia de Mario Gómez vino motivada por un informe que el mismo elaboró para la Comisión de Vigilancia en la Contratación, que el Partido Popular ya dijo que era “falso e infundado”.

Aquel informe, argumentó Pacheco, “era una calumnia y una artimaña política para el desgaste del adversario”. “Entonces ya dijimos que la denuncia no iba a tener recorrido y que el único interés era que los medios de comunicación se hicieran eco de su mera interposición para castigar al PP con la pena de telediario”. “Comprobamos poco después que lo que buscaba era justificar la operación Moncloa que motivó las mociones de Murcia promovida por Pedro Sánchez a través del ahora ministro Felix Bolaños”.

Pues ahora, concluyó Pacheco, “la Fiscalía descarta que hubiera cualquier tipo de irregularidad en el contrato de iluminación navideña del casco urbano que Mario Gómez entregó. Han archivado el procedimiento derivado del famoso informe de tres gigas con el que Mario Gómez justificó la moción de censura, confirmando que no ha habido delito alguno”.