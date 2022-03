Piden nueve años de prisión para un hombre que arrolló a su madre porque se negó a darle dinero

El Ministerio Fiscal solicita nueve años de prisión para un hombre que arrolló a su madre con su vehículo después de que ésta y su padre se negaran a darle dinero. En concreto, el delito que se le imputa es tentativa de homicidio, y será juzgado este martes, a partir de las 10.30 horas, en la Audiencia Provincial de Murcia.

Los hechos tuvieron lugar el 22 de enero de 2019, cuando el procesado, que contaba entonces con 37 años y tenía antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, se presentó en la puerta del domicilio de sus padres, en Sangonera la Seca (Murcia). Según el escrito de la Fiscalía, la madre no abrió “ante el temor a su hijo” y avisó por teléfono a su esposo, que en ese momento no se encontraba en la casa, para informarle de que el procesado estaba en la puerta.

A la llegada del padre, la mujer salió del interior de la casa, encontrándose con el hijo. Él les exigió dinero, pero los padres se negaron y le pidieron que los dejara “tranquilos”. El acusado comenzó entonces a insultarlos y después se metió en su coche. Dio marcha atrás, golpeando a su madre, que cayó al suelo, y la insultó.

A continuación, “con ánimo de acabar con su vida”, según el escrito de calificación, reanudó la marcha con el vehículo y pasó por encima del cuerpo de la mujer, para después marcharse del lugar “rápidamente” y sin parar.

500 días de convalecencia

Como consecuencia de estos hechos, la mujer sufrió lesiones consistentes en fracturas costales, neumotórax, contusión en la mano derecha con fractura interfalángica del primer dedo, cervicodorsalgia y esguince de tobillo, requiriendo asistencia facultativa y tratamiento médico-quirúrgico. Las roturas y heridas tardaron en curar 493 días, cinco de ellos de perjuicio grave, y 488 moderado.

Las secuelas que sufre son abolición de movilidad de la muñeca, esternón con neuralgias intercostales esporádicas, daños fruto de lesiones ligamentosas tobillo y estrés postraumático leve. A la mujer tuvieron que darle 17 puntos más otros cuatro por perjuicio estético consistente en una cicatriz en el dorso de la articulación de la muñeca derecha . El Servicio Murciano de Salud (SMS) reclama la cantidad de 4.611 euros por los gastos de la asistencia sanitaria.

El procesado está diagnosticado de esquizofrenia paranoide y trastorno por consumo de sustancias estupefacientes, si bien el Fiscal apunta en su escrito que, en el momento de los hechos, “podría haber tenido parcialmente abolido el control de sus impulsos, siendo, empero, plenamente consciente de los actos que cometía”. El acusado se encuentra privado de libertad por esta causa desde el 24 de enero de 2019.

Junto a la pena de prisión, el Ministerio Público solicita la prohibición de aproximación del procesado a su madre, así como acercarse a su domicilio o lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente en una distancia inferior a 500 metros, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo que exceda en 10 años la pena de prisión que le sea impuesta.

Además, la Fiscalía reclama que el procesado, conjunta y solidariamente con la compañía aseguradora del vehículo y el Consorcio de Compensación de Seguros, como responsable civil directo y responsable civil subsidiario, indemnicen a la madre en la cantidad de 26.647 euros por lesiones y 20.659 euros por las secuelas, y al SMS con 4.611 euros.