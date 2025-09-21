Sucesos
Abortan una concentración de motos acuáticas en el Mar Menor (Murcia) y una acampada ilegal en la Playa de Los Alemanes
"El Mar Menor es una zona protegida, no un circuito"
El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha solicitado esta mañana a Capitanía Marítima y Guardia Civil que levantaran una concentración de motos acuáticas en el Mar Menor y una acampada ilegal en la Playa de Los Alemanes, en el kilómetro 1 de La Manga, en una zona especialmente protegida por el fondo marino y anidamiento de aves.
A las 13.30 horas concluyó una actuación en la que se retiraron diez embarcaciones náuticas, sancionadas por Capitanía Marítima, y 14 caravanas acampadas ilegalmente en la orilla, circunstancia por la que Guardia Civil dio traslado a Costas para que inicie las actuaciones oportunas.
Algunos participantes, que habían acudido a una convocatoria difundida por redes sociales, han mostrado bastante resistencia al desalojo, pero, finalmente, tras la intervención de la Guardia Civil, han accedido a abandonar la zona.
"El Mar Menor es una zona protegida, no un circuito, y desde la Delegación del Gobierno seguiremos actuando con firmeza para protegerlo", ha manifestado Lucas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar