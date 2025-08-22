El tiempo
Alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas en Jumilla y Yecla en un día nublado de menos calor en la Región
Las lluvias llegarán por la tarde
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 22 de agosto, cielos nubosos, con chubascos acompañados de tormentas a partir del mediodía, más probables e intensos en el norte de la región, donde pueden ser localmente fuertes.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en descenso. Los vientos soplarán flojos de componente este, con intervalos moderados durante la tarde.
La Aemet ha establecido aviso amarillo por lluvias y tormentas en el Altiplano de 14.00 a 21.00 horas. Entre esas horas se puede ver hasta 30 litros por metro cuadrado.
En concreto, para esta jornada se esperan 24 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 30 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.
