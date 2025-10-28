Acceso

Región de Murcia

Tiempo

Alguna lluvia débil y temperaturas sin cambios este martes en la Región de Murcia

Los termómetros pueden volver a rozar los 25 grados en algunas zonas

MURCIA, 20/02/2024.- Varias personas hacen deporte en Murcia Río este martes. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este martes en la Región de Murcia cielo despejado y temperaturas con pocos cambios, salvo por las máximas que subirán en la mitad norte de la región. EFE/Marcial Guillén
Tiempo estable en Murcia Marcial GuillénAgencia EFE
  • A. Molina
    A. Molina
Creada:
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 28 de octubre, cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, aumentando a cubiertos durante la tarde, con precipitaciones débiles.

Las temperaturas permanecerán sin cambios en general, si bien las mínimas podrán ir en ligero descenso. Los vientos soplarán flojos variables con intervalos de componente sur por la tarde.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas