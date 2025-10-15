Alice se ha ido del Mar Menor pero las nubes no de la Región: puede seguir lloviendo de manera ligera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 15 de octubre, cielos nubosos con chubascos ocasionales por la tarde, más probables en las sierras.

Las temperaturas permanecerán sin cambios e irán localmente en descenso. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo a componente este, con intervalos moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.