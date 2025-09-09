El arco del Palacio del Marqués de Torre Pacheco, mejor fachada de los huertos de la Feria de Murcia

El Huerto Virgen de la Vega se ha hecho este martes por la tarde con el premio del segundo Concurso de Fachadas del jardín del Malecón, una iniciativa convocada por el Ayuntamiento de Murcia, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El jurado que ha determinado la decisión ha estado integrado por el jefe de Huerta del Consistorio, José Carlos Ruiz, el artista José Carlos Nieva y Tomás García Pagán.

La fachada ganadora representa el arco que se encuentra en el jardín del Malecón y que pertenece a la fachada del Palacio del Marqués de Torre Pacheco, más conocido como el Huerto de las Bombas, una fachada que también ha sido representada en la estructura del huerto ganador.

Este arco, que actuaba como portón de entrada en el palacio, cuenta con un enorme escudo nobiliario de los Fontes y Avilés Carrillo y Marín, sostenido por leones, junto a los que sobresalen los dos gigantes salvajes que guardaban la puerta sobre columnas salomónicas.

Este portón de entrada, que se encuentra en el jardín del Malecón, es todo lo que queda de aquel palacio de finales del siglo XVII. Como recompensa, los ganadores han obtenido 1.000 euros en efectivo.