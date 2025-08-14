Acceso

Arde el restaurante de la Peña Huertana 'La Crilla' en Puente Tocinos (Región de Murcia)

No ha habido daños personales

Estado en el que ha quedado la terraza del restaurante REMITIDA / HANDOUT por BOMBEROS DE MURCIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/08/2025
Sucesos.- Arde el restaurante de la Peña Huertana 'La Crilla' en Puente Tocinos (Murcia)BOMBEROS DE MURCIAEuropa Press
  • A. Molina
El restaurante de la sede de la Peña Huertana 'La Crilla', ubicada en Puente Tocinos, en Murcia, ha sufrido un incendio este jueves a mediodía.

El fuego ha sido extinguido a las 15.30 horas por los bomberos de Murcia quienes han desplazado 3 vehículos con 11 efectivos, según fuentes del cuerpo.

Solo ha habido daños materiales y no ha habido que lamentar heridos.

