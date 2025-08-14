Incendio
Arde el restaurante de la Peña Huertana 'La Crilla' en Puente Tocinos (Región de Murcia)
No ha habido daños personales
El restaurante de la sede de la Peña Huertana 'La Crilla', ubicada en Puente Tocinos, en Murcia, ha sufrido un incendio este jueves a mediodía.
El fuego ha sido extinguido a las 15.30 horas por los bomberos de Murcia quienes han desplazado 3 vehículos con 11 efectivos, según fuentes del cuerpo.
Solo ha habido daños materiales y no ha habido que lamentar heridos.
