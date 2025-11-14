Tiempo
Aviso amarillo este viernes por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la Región de Murcia
La alerta estará activa hasta las 17.59 horas en el Campo de Cartagena y Mazarrón
Meteorología ha emitido aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por viento y fenómenos costeros en algunas zonas de la Región de Murcia este viernes.
El aviso estará activo hasta las 17.59 horas en el Campo de Cartagena y Mazarrón. Se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h y fenómenos costeros, con olas de 2 a 3 metros, en Campo de Cartagena, Mazarrón y Valle de Guadalentín (Lorca y Águilas).
✕
Accede a tu cuenta para comentar