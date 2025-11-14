Acceso

Región de Murcia

Tiempo

Aviso amarillo este viernes por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la Región de Murcia

La alerta estará activa hasta las 17.59 horas en el Campo de Cartagena y Mazarrón

Aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en algunas zonas de la Región de Murcia
Aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en algunas zonas de la Región de MurciaLa Razón
  • A. Molina
    A. Molina
Creada:
Última actualización:

Meteorología ha emitido aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por viento y fenómenos costeros en algunas zonas de la Región de Murcia este viernes.

El aviso estará activo hasta las 17.59 horas en el Campo de Cartagena y Mazarrón. Se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h y fenómenos costeros, con olas de 2 a 3 metros, en Campo de Cartagena, Mazarrón y Valle de Guadalentín (Lorca y Águilas).

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas