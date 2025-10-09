Arde el interior de una fábrica de calzado en Caravaca de la Cruz

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) trabajan en las labores de extinción de un incendio declarado esta madrugada en una fábrica de calzado, situada en Caravaca de la Cruz. El fuego ha calcinado por completo el interior de la instalación, según han confirmado a Europa Press fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas informando del incendio a partir de las 00.56 horas. Al lugar se ha desplazado primeramente una patrulla de la Policía Local, que ha confirmado el incendio y a la zona han acudido bomberos del CEIS.

A esta hora el incendio está controlado, pero no extinguido. Los bomberos del CEIS se encuentran trabajando aún en el lugar y no hay peligro de extensión.