Un bar de tan solo dos años de experiencia gana el concurso a la Mejor Marinera de la Región de Murcia

La Tapa de San Lorenzo y El Palco del Parlamento, ambos locales de Murcia, han logrado el título de la Mejor Marinera de la Región de Murcia 2025. En el caso del primero ha conseguido el premio en la categoría de marinera tradicional, y el segundo en la de reinventada, según informaron fuentes de la organización del concurso.

La Tapa de San Lorenzo es un bar de dos hermanos, Juan José y Miguel Ángel Luna, que tan solo llevan 2 años al frente del negocio y que se declaran "maniáticos de los sabores, minimalistas del detalle y expertos en escuchar a sus clientes".

En el caso de El Palco del Parlamento Andaluz, su gerente José María Rubiales, y la creadora de la marinera reinventada ganadora, Jenny Luna, han explicado que esta "respeta la esencia de la marinera de toda la vida y representa la riqueza de la Región de Murcia: la unión de la tierra y el mar a través de los sabores".

La Mención de Honor se ha ido hasta Nonduermas con la propuesta de marinera tradicional del bar restaurante La Lupa.

Y, por primera vez, esta edición también se ha entregado una Mención de Honor al Mejor Maridaje Mahou Reserva, siendo la marinera reinventada de D'Pintxos de Mazarrón, la merecedora de esta distinción.

La III Ruta-Concurso de la Mejor Marinera de la Región de Murcia 2025 ha recorrido más de 40 localidades y ha reunido a 150 locales participantes. Este año ha registrado más de 2.000 votos, un 50% más que en la edición anterior.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por la directora general de Calidad y Competitividad Turística, Eva Reverte; el delegado de Euro-Toques Andalucía, Antonio Carmona; el secretario del Club Murcia Gourmet y miembro de la Real Academia de Gastronomía, Pedro Rivera; el secretario académico del Grado en Gastronomía de la UCAM, Pablo Gómez; el jefe de I+D de La Cabaña Buenavista, Adrián Riquelme; la creadora del blog La cocinera de Recetas de Escándalo, Natalia Sala; el director de la revista digital Gastrocrónicas, Paco Hernández y la creadora de contenido gastronómico en @bysherezade, Sherezade.

Durante más de dos horas, valoró la calidad de los ingredientes, la técnica culinaria, la presentación y, en el caso de la marinera reinventada, la originalidad y creatividad de las propuestas.

Los ganadores recibieron un premio de 1.000 euros y el trofeo que los acredita como autores de la Mejor Marinera de la Región 2025.

El delegado autonómico de Euro-Toques, ha destacado que "se trata del broche de oro a una ruta que consolida a la marinera como un símbolo de unión entre tradición e innovación. La Región de Murcia demuestra, una vez más, que su gastronomía es motor económico, atractivo turístico y motivo de orgullo colectivo".

Por su parte, Diego Aroca, jefe de ventas de Mahou San Miguel en la Región, ha resaltado que "es un honor acompañar a la marinera en este viaje hacia el futuro sin perder sus raíces".