La Biblioteca Municipal de Puerto Lumbreras cierra el primer semestre superando los 3.000 socios y 1.000 préstamos

La Biblioteca Municipal de Puerto Lumbreras ha realizado durante el primer semestre del año 1.251 préstamos: 536 volúmenes de libros de adultos y 338 volúmenes de libros infantiles, según explicó la concejala de Cultura, Toñi Navarro, quien presentó el balance semestral.

Navarro ha indicado que "la biblioteca sigue posicionada como un popular espacio de nuestro municipio del que nuestros vecinos y vecinas disfrutan, a diario, tanto del amplio catálogo de volúmenes de lectura como lugar de estudio", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La concejal considera que estas son "cifras muy buenas, que crecen en relación al primer semestre del año pasado y resaltan la gran afluencia de gente con la que cuenta nuestra biblioteca, que se sitúa en 5.681 visitantes en lo que va de año y un total de 3.161 socios a fecha 30 de junio".

La edil ha indicado que "la Biblioteca Municipal de Puerto Lumbreras cuenta con 15.595 volúmenes de géneros como novela, cuentos, teatro, poesía, ensayo o cómics y versados sobre multitud de materias: filosofía, psicología, historia, ciencia, literatura o ficción".

Por último, Toñi Navarro ha resaltado "la gran labor que realizan nuestras bibliotecarias, Ana e Isa, para promover entre nuestros vecinos y vecinas los beneficios de la lectura como forma de ocio y tiempo libre y que incluye multitud de servicios tales como cuentacuentos, recitales, concursos, asesoramiento de lecturas o el club de lectura".