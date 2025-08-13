El calor da una pequeña tregua este jueves a los murcianos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 13 de agosto, en la Región de Murcia, cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región, donde no se descartan tormentas por la tarde, más probables e intensas en el Noroeste.

Las temperaturas irán en descenso, localmente sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a sureste por la tarde, ocasionalmente moderados.

La Aemet ha emitido un aviso de fenómenos adversos de nivel amarillo por calor para este miércoles en la Vega del Segura. En concreto, prevé que las temperaturas alcancen los 38 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas en esa comarca.

En concreto, para esta jornada se esperan 24 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 20 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 23 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.