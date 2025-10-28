Sucesos
Un camionero herido grave al chocar contra otro camión en la A-7, en Librilla (Región de Murcia)
La víctima tuvo que ser rescatada por los bomberos
Un camionero ha resultado herido de gravedad al colisionar contra otro camión esta pasada madrugada en el kilómetro 586 de la autovía A-7 en dirección Alicante, a su paso por Librilla, según informaron fuentes del 1-1-2.
El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varias llamadas avisando del accidente a las 4.00 horas. En ellas avisaban que uno de los conductores estaba herido y atrapado en el interior de la cabina.
Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
El conductor de uno de los camiones fue atendido por lesiones leves y no precisó traslado a centro sanitario. El otro conductor, un varón de entre 40 y 50 años de edad, fue excarcelado por los bomberos, estabilizado por los sanitarios y trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con heridas graves.
