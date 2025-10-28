Un camionero herido grave al chocar contra otro camión en la A-7, en Librilla (Región de Murcia)

Un camionero ha resultado herido de gravedad al colisionar contra otro camión esta pasada madrugada en el kilómetro 586 de la autovía A-7 en dirección Alicante, a su paso por Librilla, según informaron fuentes del 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varias llamadas avisando del accidente a las 4.00 horas. En ellas avisaban que uno de los conductores estaba herido y atrapado en el interior de la cabina.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

El conductor de uno de los camiones fue atendido por lesiones leves y no precisó traslado a centro sanitario. El otro conductor, un varón de entre 40 y 50 años de edad, fue excarcelado por los bomberos, estabilizado por los sanitarios y trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con heridas graves.