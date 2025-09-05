Carreteras limpias para prevenir las lluvias intensas que se esperan este oño

La Consejería de Fomento e Infraestructuras lleva a cabo desde el pasado mes de julio labores preventivas de limpieza y acondicionamiento de las carreteras regionales para reforzar la seguridad vial y minimizar los riesgos de los usuarios ante posibles lluvias intensas, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha valorado este viernes en 2,7 millones de euros la inversión destinada por el Ejecutivo regional a estas actuaciones en la red autonómica de carreteras en los meses de verano, durante su visita a la carretera RM-313 que discurre por el municipio de Torre Pacheco, donde se están llevando tareas de acondicionamiento del drenaje instalado hace unos meses en esta vía regional.

"Con este programa de actuaciones queremos adelantarnos a los posibles episodios de lluvias intensas cada vez más recurrentes en el otoño y así garantizar que los sistemas de drenaje funcionen a pleno rendimiento cuando se produzcan precipitaciones, evitando en lo posible las inundaciones en la calzada que mantengan el servicio de las vías y la seguridad de los ciudadanos", ha expuesto García Montoro, quien ha recordado que "estas actuaciones que se realizan todos los veranos se han intensificado este año ante la subida de las temperaturas y el aumento de las probabilidades de episodios de lluvias intensas".

En concreto, se está trabajando en el cruce de la carretera RM-D4 con la Rambla de Las Moreras en Mazarrón, en las carreteras RM-F26 y RM-F29 en Torre Pacheco, en la RM-D18 en Águilas, la RM-B19 en Cieza, la RM-B32 en Calasparra por la incidencia del embalse del río Argos, o la RM-E22 en Totana.

Los trabajos consisten en la retirada de arrastres, limpieza y desbroce de cunetas, desatasco de tubos y hormigonado en tramos necesarios, con el objetivo de mejorar la capacidad de evacuación del agua y reforzar la seguridad de la vía. Estas tareas se realizan en toda la red regional, con especial hincapié en los cruces de las carreteras regionales con cauces y ramblas.

Asimismo, el consejero ha destacado la "importancia de que la Confederación Hidrográfica del Segura realice igualmente actuaciones preventivas para evitar que las carreteras regionales sufran las consecuencias de las lluvias" y, en este sentido, instó a limpiar los cauces de las ramblas, especialmente la de Lébor, el río Argos y la de las Moreras.

Adaptación frente al riesgo de inundación

Para complementar esta labor preventiva, desde el último episodio de lluvias intensas el Gobierno regional ha destinado más de 2,8 millones de euros para ejecutar importantes obras de mejora del drenaje o de la estabilidad de los taludes en municipios como Blanca, Cartagena, Cehegín, Lorca, Moratalla y Campos del Río.

Además, la Consejería ha realizado actuaciones de mayor envergadura para proteger, mejorar y adaptar la red regional de carreteras ante episodios de lluvias intensas que se enmarcan en el 'Plan de adaptación de carreteras frente al riesgo de inundación'.

En el marco de ese plan, el consejero ha recordado que la variante de Torre Pacheco es una de las carreteras en las que el Gobierno regional está acometiendo una de las mayores inversiones de los últimos años, con más de 3,8 millones de euros.

La obra ha conseguido multiplicar por seis la capacidad de drenaje de la vía, gracias a la instalación, hace unos meses de marcos de drenaje y un canal lateral.

"Estas actuaciones han permitido aumentar la capacidad de desagüe de la carretera en más de un 600 por ciento, lo que ya ha demostrado su eficacia durante episodios de lluvias como los registrados en marzo, cuando la vía respondió con plena normalidad sin necesidad de cortes", ha explicado el consejero.

También se incluyen en el citado plan otras obras como la mejora del drenaje de la autovía del Mar Menor (RM-19), con una inversión total de 1,8 millones de euros, que en breve comenzará a ejecutar la segunda fase.

Importancia de la ejecución de las obras de defensa estatales

El consejero ha puesto de manifiesto la importancia de que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) "ejecuten las obras de contención y defensa para proteger a los ciudadanos de la Región de Murcia frente a las inundaciones".

"El Gobierno regional cumple con su responsabilidad, reforzando la seguridad y adaptando la red de carreteras, pero necesitamos que el Estado haga lo propio y ejecute las infraestructuras de defensa hidráulica que garanticen de manera definitiva la seguridad de las personas y la protección de sus bienes", ha insistido el titular de Fomento.

Por otro lado, el Ejecutivo regional está en la última fase de adjudicación del Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación en la Región de Murcia (POTPRI), que es el último eslabón competencial, ya que el Gobierno central, como administración competente en la gestión del Dominio Público Hidráulico, es la Administración pública encargada de construir las obras de contención.