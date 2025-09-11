Un centenar de artistas se unen este jueves para poner en escena 'Murcia 1200: El relato de una historia'

Un centenar de artistas unirán música, teatro y tradición para recorrer la historia de la ciudad con una propuesta cultural única con la que pondrán en escena este jueves en la plaza del Cardenal Belluga la obra 'Murcia 1200: El relato de una historia'. Sobre el escenario estarán la compañía musical Belter Souls, la Joven Orquesta Ciudad de Murcia, la voz del prestigioso cantaor flamenco Curro Piñana y los actores Samuel Alcaraz y María Alarcón.

Así lo anunció el alcalde de Murcia, José Ballesta, que explicó que se trata de una "gran producción" que forma parte de los actos conmemorativos del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad enmarcados en la Feria de Murcia 2025.

Este montaje ha sido concebido en exclusiva para conmemorar esta especial efeméride, lo que lo convierte en un espectáculo "irrepetible" y solo podrá disfrutarse una única vez. "Una oportunidad histórica en la que la ciudad celebrará su pasado y proyectará su futuro con un evento cultural sin precedentes y que contará con un centenar de artistas", indica.

Ballesta señaló que será "un recorrido por nuestra historia común, un auténtico viaje a los orígenes de esta ciudad hace 1200 años, donde se van a recordar los grandes hitos que han sucedido en esta ciudad mediante un diálogo entre la música y la interpretación".

La propuesta, dirigida artísticamente por el productor murciano Pablo de Torres y escrita por los dramaturgos Fran García y Mario Salas de Rueda, se presenta como "una experiencia inmersiva donde emoción, memoria y música se darán la mano. La historia de la ciudad se contará a través de un emotivo diálogo entre música y narración".

La Plaza de Belluga se transformará en un espacio escénico con tres escenarios en forma de medialuna. En el centro, la compañía musical Belter Souls pondrá la banda sonora principal; en los laterales, la Joven Orquesta Ciudad de Murcia, dirigida por Raúl López Sánchez, y la voz del reconocido cantaor flamenco Curro Piñana aportarán fuerza y autenticidad al relato.

Los actores Samuel Alcaraz y María Alarcón, junto a los propios miembros de Belter Souls como narradores, darán vida a escenas teatralizadas que se entrelazarán con pasajes musicales. Todo ello estará acompañado por un despliegue de iluminación y efectos especiales de gran formato, propios de una producción de primer nivel nacional.

Este show estará distribuido en cuatro grandes bloques y el repertorio incluirá piezas universales como 'Mediterráneo' de Joan Manuel Serrat o 'La Primavera' de Vivaldi, además de un poema de Ibn Arabi musicalizado por Curro Piñana.

Junto a estas obras, figuras clave de la historia murciana como Abderramán, Alfonso X, Salzillo o Floridablanca, además de los huertanos, serán los protagonistas de una velada que conjuga tradición y modernidad.

Este evento, gratuito y apto para todos los públicos, tendrá una duración de unos 45 minutos para disfrutar de un espectáculo mágico y único.