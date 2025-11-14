La CHS termina los trabajos de emergencia por la DANA en el río Alhárabe con una inversión de 2,5 millones

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha finalizado los trabajos de emergencia en el curso del río Alhárabe, destinados a la reparación de los daños ocasionados en los cauces de la cuenca del Segura como consecuencia de la DANA de octubre de 2024 en el término municipal de Moratalla.

Para acometer estas tareas, la CHS actuó en aquellos tramos más afectados por la crecida del río Alhárabe.

En resumen, los trabajos se han centrado en la retirada de arrastres depositados en el cauce y la eliminación de cañas, así como la protección de taludes en las márgenes mediante la recuperación de muros de escollera hormigonada. Además, se retiraron más de 2.600 m3 de material depositado en el cauce que habían colmatado varias pozas próximas al cauce del río.

En concreto, estas actuaciones se han realizado en el tramo del río situado en las proximidades del camping de La Puerta. Por otro lado, en el cauce del río Alhárabe se han realizado actuaciones como el destaponamiento y mejora de obras de drenaje, reperfilado de taludes y determinadas reparaciones en márgenes, recuperando su resistencia estructural, y en el cauce mediante movimiento de tierras.

Alguna de estas acciones han requerido también el acondicionamiento de los caminos de acceso para poder actuar en las zonas afectadas. Finalmente, estos trabajos se enmarcan dentro de un lote que incluye otros afluentes y cauces de la cuenca del Segura y han contado con un presupuesto de 2.519.720 euros financiado con fondos propios de la Confederación Hidrográfica del Segura.