El "CIS murciano" da la victoria electoral a López Miras aunque Vox se sitúa como segunda fuerza política en la Región

El Barómetro de Verano del CEMOP sitúa a Vox como segunda fuerza en la Región y refleja preocupación ciudadana por la política y la inmigración. El estudio, titulado "La crispación quiebra el sistema partidista", realizado entre el 1 y el 12 de septiembre con 820 entrevistas, muestra que Vox alcanza una estimación de voto del 27,9% y 13 escaños, superando al PSOE, que obtiene un 25,8% y 12 escaños, mientras que Podemos tendría un 5,6% de estimación de voto y conseguiría 2 escaños.

El Partido Popular de Fernando López Miras se mantiene en primer lugar con un 36,1% y 18 escaños, aunque pierde tres respecto a los comicios autonómicos de 2023. El barómetro, que se ha entregado hoy a la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, destaca un trasvase de voto desde el PP hacia Vox que, según la estimación, habría movilizado a cerca de 37.000 electores en los últimos dos años.

Este movimiento se produce en un contexto en el que la inmigración ha escalado como segundo problema más señalado por la ciudadanía (10,7%), solo por detrás de la política y los políticos (13,2%) y por delante del desempleo (7,9%), el Gobierno regional (7,2%) y la vivienda (6,2%).

La percepción de la situación política también refleja diferencias entre el ámbito regional y nacional. Un 24% de los encuestados califica como buena o muy buena la política en la Región de Murcia, mientras que solo un 7,7% opina lo mismo de la política española.

En materia económica, un 19,3% valora positivamente la situación en la Región, frente a un 16,5% que lo hace respecto a España.

En cuanto a la gestión, el Gobierno regional obtiene un 26,6% de valoraciones positivas, un 42% regulares y un 26,2% negativas.

En el caso del Ejecutivo central, un 63,8% de la ciudadanía murciana lo califica como malo o muy malo, frente a un 14,2% que lo valora de forma positiva.

En lo que respecta a los partidos de la oposición regional, el PSOE suma un 47,4% de opiniones negativas, Podemos-IU-AV un 50,2% y Vox un 25,6%, aunque este último es el único que mejora sus resultados respecto al barómetro anterior.

El apartado de liderazgos regionales mantiene a Fernando López Miras (PP) como el dirigente mejor valorado, con una nota media de 4,8 sobre 10. Le siguen Francisco Lucas (PSOE), con 3,7; María Marín (Podemos-IU-AV), con 3,5; y José Ángel Antelo (Vox), con 3,2.

En el ámbito nacional, la mejor valoración la obtiene Alberto Núñez Feijóo (PP), con un 4,1, seguido de Santiago Abascal (Vox) con un 3,8, Yolanda Díaz (Sumar) con un 3,4 y Pedro Sánchez (PSOE) con un 2,8.

El estudio también recoge la opinión sobre la convocatoria de elecciones generales. Un 65,5% de los encuestados considera que el presidente Pedro Sánchez debería convocarlas de manera inmediata, frente a un 28,3% que cree que debe agotar la legislatura hasta 2027.

El CEMOP concluye que el panorama político en la Región de Murcia se caracteriza por una creciente polarización y por la consolidación de Vox como segunda fuerza, en un escenario de competencia directa con el Partido Popular dentro del bloque de la derecha, mientras el PSOE mantiene un respaldo estable en torno al 25%.