La Comunidad impulsa un proyecto piloto para cuidar mejor los bosques de la Región frente a las sequías

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor tiene entre sus objetivos que los bosques de la Región de Murcia resistan mejor la sequía extrema. Con este fin, ha puesto en marcha un proyecto piloto en el que se estudiará si cuidar y gestionar activamente los bosques puede ayudar a retener más disponibilidad de agua en el subsuelo forestal y reforzar la salud de los montes.

Esta iniciativa forma parte del proyecto europeo SocialForest, que lidera el Gobierno regional dentro del programa Interreg SUDOE 2021-2027, y cuenta con un presupuesto total de casi 400.000 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 75 por ciento y con fondos propios de la Comunidad Autónoma, que suponen el 25 por ciento restante.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, explicó que "se trata de evaluar con datos cómo unas actuaciones planificadas en el bosque pueden convertirlo en un ecosistema más resistente frente a las sequías prolongadas y al riesgo de desertificación". "Una gestión forestal activa puede ayudar a los bosques más vulnerables del sur de Europa a resistir mejor las condiciones climáticas extremas", añadió.

La actuación consistirá en un estudio comparativo para analizar el impacto de los tratamientos selvícolas sobre la disponibilidad de agua en el subsuelo forestal. A este cometido se han unido expertos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, junto con investigadores del departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (UPV).

En una reciente visita técnica se determinó que el área más adecuada para su desarrollo es el Coto Real de la Marina, en la Sierra de Burete, ubicada en el término municipal de Cehegín, un monte de utilidad pública incluido en la Red Natura 2000 y catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), donde predomina el pino carrasco (Pinus halepensis). En Coto Real de la Marina se han delimitado dos parcelas de entre 15 y 20 hectáreas cada una: en una se aplicarán tratamientos de mejora forestal, mientras que en la otra se mantendrá sin intervención.

Los investigadores compararán ambas zonas durante los próximos meses para analizar aspectos como la capacidad del suelo para retener agua, el estado de salud del arbolado, la resistencia frente a plagas, la erosión del terreno o el riesgo de incendios. El proyecto, en plena ejecución, finalizará en diciembre de 2026.

Se parte de la estimación técnica de que la aplicación de tratamientos forestales mejora la disponibilidad de luz, agua y nutrientes, lo que favorece el crecimiento vigoroso del arbolado restante. "Con este tipo de intervenciones, se pretende evitar el deterioro del bosque y su sustitución progresiva por matorral, un proceso que acelera la degradación ambiental y el riesgo de desertificación", subrayó el consejero.

Acción conjunta en España, Portugal y Francia

Este proyecto piloto es uno de los distintos ensayos que desarrollan los socios del proyecto SocialForest con el objetivo común de demostrar la importancia de una gestión forestal activa, sostenible y adaptativa en los territorios más áridos del suroeste europeo. La Región de Murcia, por sus condiciones climáticas extremas, se considera un laboratorio natural ideal para evaluar el impacto de estas medidas.

El consorcio de SocialForest está integrado por nueve entidades de España, Portugal y Francia. Además de la Región de Murcia como líder del proyecto, participan la Universitat Politècnica de València, el INRAE Centre Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux, la Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural do Concelho de Mértola, la Asociación Forestal de Soria, la Université Toulouse III - Paul Sabatier, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la empresa portuguesa EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, y el clúster tecnológico Xylofutur.

"Gracias a la colaboración científica y técnica de estos socios, el proyecto SocialForest permitirá generar conocimiento aplicable a la mejora de políticas forestales y estrategias de adaptación al cambio climático", afirmó Juan María Vázquez.

"En el caso de la Región, los resultados de esta experiencia podrán aplicarse a otros montes públicos de la Comunidad y reforzar la planificación forestal en zonas especialmente amenazadas por la escasez hídrica", concluyó.