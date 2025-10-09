Dana Alice: Cartagena habilita un pabellón para personas afectadas por las lluvias

El Ayuntamiento de Cartagena ha habilitado el pabellón deportivo del polígono Cabezo Beaza como lugar de referencia para acoger a personas desplazadas por la lluvia donde se han instalado medio centenar de camas. Además, están consideradas más de una docena de instalaciones en diferentes puntos del municipio, en caso de resultar necesarias para la población, según han informado fuentes municipales.

Los servicios municipales de Emergencias y Servicios Sociales se encuentran en las dos zonas del municipio que se encuentran con población y corren riesgo severo de inundación: Bahía Bella y Villas Caravaning. Así, desde el consistorio han explicado que por la mañana de este jueves se recomendó a los moradores que las abandonaran, y Servicios Sociales se entrevistó con las personas sin recursos.

En la tarde de este jueves fueron asistidas por Servicios Sociales varias personas que requieren cobijo. En Bahía Bella, una mujer octogenaria, en Villas Caravaning, una pareja de ancianos y una familia (tres adultos y dos menores, uno de ellos bebé). Los evacuados han sido trasladados al pabellón Cabezo Beaza, donde Servicios Sociales opta por la mejor opción de asistencia en bases a sus necesidades. Ante los diferentes avisos por precipitaciones, están en situación de alerta todos los servicios municipales: Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sociales, Infraestructuras, Deportes, Educación, Descentralización...

Además, hay agentes de Policía Local y efectivos de Protección Civil desplegados por todo el municipio, con prioridad en las zonas de rambla para el control de la evolución del caudal y la anticipación de incidencias. Ante el aviso rojo por precipitaciones previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes, se ha ordenado también el desalojo de la personas que se encuentren en el camping Villas Caravaning y se ha recomendado la evacuación de la población en Bahía Bella.

En ambos lugares se han personado Policía Local, Protección Civil y Servicios Sociales para realizar los avisos y ofrecer recursos que precisen los vecinos para que todos tengan un lugar al que ir. En este sentido, ya se ha ordenado la evacuación de personas vulnerables y mayores, han añadido.