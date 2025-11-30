Acceso

Día nublado y frío para despedir noviembre en la Región

La Aemet prevé heladas débiles en las sierras del interior

MURCIA.-AMP.- Nochebuena y Navidad tendrán tiempo estable, con frío habitual para la época, y lloverá en el norte peninsular
Europa Press
  A. Molina
    A. Molina
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 30 de noviembre, cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles ocasionales, localmente moderadas, más probables durante la tarde.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, con heladas débiles en las sierras del interior; máximas en descenso, notable en el Noroeste. Vientos entre flojos y moderados de componente norte.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 2 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 4 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.

