Día soleado y con mucho menos en este primer domingo de diciembre en la Región de Murcia

El frío da un respiro a los murcianos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 7 de diciembre, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ascenso en el sureste de la región y en descenso en el resto. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 18 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 23 de máxima en la ciudad de Murcia.