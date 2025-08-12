El PP dice que "no hay dudas" sobre la legalidad de la moción de Jumilla (Murcia) de prohibir actos islámicos en el polideportivo

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha recalcado que "no hay dudas" sobre la legalidad de la moción de Jumilla (Murcia) al ser preguntada sobre cómo valora que el propio ayuntamiento murciano haya solicitado un informe técnico sobre la misma.

"Es que en nuestra opinión no hay dudas sobre la legalidad de una moción", ha recalcado en declaraciones ante los medios en la sede del PP en Madrid.

En este sentido, ha recordado que la moción "no tiene efectos jurídicos". Además, ha recalcado que la resolución aprobada tiene dos puntos: uno en el que se habla de "impulsar las actividades que promocionen la identidad nacional" y otro sobre "una posible reforma de la ordenanza de instalaciones deportivas".

"Quiero hacer un matiz. Las exposiciones de motivos en las mociones ni se votan ni se enmiendan, que es donde todo el mundo ve alguna referencia a una confesión religiosa. Lo que se ha aprobado y se ha votado, y por tanto será publicado, son los dos puntos que acabo de mencionar", ha explicado.

Más allá de ello, ha subrayado que el PP "respeta la libertad de culto para todas las religiones" y "reivindica el amplísimo y mayoritario bagaje católico" de España. De forma paralela, ha asegurado que la formación rechaza que "se discrimine a nadie por su nacionalidad o su religión". "Y desde luego creemos que en la moción de Jumilla no se veta nada, porque ni siquiera se menciona ninguna confesión", ha sentenciado.