Este es el plato ganador de CreaMurcia que tiene como protagonista un ingrediente esencial criado en el Mar Menor

El primer premio del CreaMurcia en su categoría de Gastronomía ha recaído en Salvador Martínez Martínez con 'Dorada Kumbujime con salsa de caldero negro y coquitas con alioli' y ha sido de 2.000 euros, y los dos accésit de 500 euros cada uno han sido para Jesús Corredor Cobos con 'Ceviche de Dorada' y Daniel Vera Galera con 'Dorada del Mar'.

En esta edición, los participantes han elaborado una receta en el Centro de Cualificación Turística basada en la dorada del Mar Menor. Han contado con un tiempo máximo de dos horas para la preparación y emplatado de sus propuestas, que han sido evaluadas por un jurado de reconocidos profesionales del sector gastronómico, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El jurado ha estado presidido por Juan Albaladejo, y ha contado con la participación de los técnicos Juan Guillamón, Marta Ceballos, Paco Hernández y Ricardo Lozano, actuando como secretaria Mari Luz Cano.

Durante la deliberación, los miembros del jurado han valorado cada propuesta siguiendo criterios basados en la elaboración de la receta, la combinación y armonía de los ingredientes, la creatividad y originalidad, la presentación del plato y sus cualidades gustativas.

Los seis finalistas han sido Stephanie Cortez Ruiz, Andrea María Madrid Szollosi, Jesús Corredor Cobos, Salvador Martínez Martínez, Concha Velasco García-Servet y Daniel Vera Galera.

La concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, ha destacado que "el certamen CreaMurcia es un escaparate para la innovación y el talento emergente de nuestra ciudad. En esta edición, dedicada a Murcia 1200, queremos subrayar el valor de nuestras raíces gastronómicas y el compromiso con los productos de la Región. Por ello, el Ayuntamiento de Murcia seguirá impulsando iniciativas que den visibilidad al talento joven en todas sus manifestaciones artísticas y profesionales, fomentando la creatividad como motor de desarrollo y de orgullo para la ciudad".

El certamen CreaMurcia, impulsado por el Ayuntamiento de Murcia, constituye una plataforma de apoyo a la juventud creadora en distintos ámbitos artísticos y culturales, destacando la gastronomía como uno de los ejes de identidad y proyección de la ciudad.