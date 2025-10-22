Estos son los restaurantes finalistas de la Mejor Marinera 2025 de la Región

Un total de siete restaurantes lucharán la próxima semana por alzarse con el título de mejor marinera tradicional de la Región de Murcia. Además, otros nueve lo harán por ser los mejores en reinventar esta tapa típica.

La final de la III Ruta del Concurso Mejor Marinera de la Región de Murcia 2025 se celebrará este próximo martes en el restaurante Rincón Huertano de Murcia, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha subrayado que "la marinera es mucho más que una tapa; es uno de los grandes símbolos de nuestra identidad gastronómica, un icono que conecta generaciones y que representa la esencia de nuestra tierra".

Pacheco ha señalado que esta iniciativa "año tras año crece en impacto y repercusión, reforzando la imagen de Murcia y de toda la Región como destino de referencia en turismo gastronómico".

"La Ruta Concurso de la Mejor Marinera se suma al 1200 aniversario de Murcia como una manifestación viva de nuestro patrimonio cultural, porque la historia de Murcia también se cuenta a través de sus sabores, de sus productos y de su gente", ha señalado Pacheco.

Los finalistas, procedentes de localidades diferentes entre las que se encuentran Murcia, Cartagena, Yecla, Archena, Calasparra, Cehegín, Mazarrón o Bullas, competirán ante un jurado por los premios de mejor marinera tradicional y mejor marinera reinventada, además de una dotación económica de 1.000 euros para cada ganador.

Pacheco ha afirmado que "iniciativas como esta visibilizan el talento de nuestros hosteleros, fomentan el consumo local y generan nuevas oportunidades de empleo. Celebramos la excelencia y el orgullo de compartir, desde lo gastronómico, todo lo que somos como ciudad y como región", ha concluido el concejal.

La final del concurso, en la que competirán 16 establecimientos seleccionados entre decenas de participantes de toda la Región, pondrá el broche a una edición que consolida a la marinera como emblema de la gastronomía murciana y como motor de promoción turística y cultural.

Entre los finalistas en la categoría de Mejor Marinera Tradicional 2025 se encuentran Coronel (Bullas); Cucü Gastrobar (Murcia); D'Tomar (Murcia); La Frontera (Cartagena); La Lupa (Nonduermas); La Tapa de San Lorenzo (Murcia) y Vencedores (Cartagena).

En la categoría de Mejor Marinera Reinventada 2025 están Desaster garage (Cehegín); D'Pintxos (Mazarrón); El Palco (Murcia); Ideal Gastrobar (Yecla); La Tasca de Noah (Calasparra); Moa (Archena); Paparajote Lounge (Murcia); Posada del Pez (Murcia), y Syrah (Cartagena).