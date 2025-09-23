Un estudio revela que en Mula se usaban colorantes hace 10.000 años

Un equipo internacional de investigación, en el que participa Daniela Rosso, de la Universitat de València (UV), ha estudiado los conjuntos de colorantes hallados en dos yacimientos paleolíticos excepcionales del sureste de la península ibérica: Finca Doña Martina y el Abrigo de La Boja, situados en Mula (Murcia), que revelan un uso complejo de colorantes que persistió a lo largo del Paleolítico superior.

El trabajo, publicado en la revista 'Journal of Archaeological Science', aporta información sobre la explotación y el uso de estos materiales por parte de las sociedades de cazadores-recolectores que habitaron la región hace entre 37.000 y 10.000 años, según ha informado la institución académica en un comunicado.

"Los hallazgos de estos yacimientos ofrecen una oportunidad única para comprender los procesos de transmisión y evolución de prácticas culturales como el uso de colorantes, en un periodo decisivo para el desarrollo de culturas complejas", ha explicado Daniela Rosso, investigadora del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la UV.

Los resultados muestran que los habitantes de estos yacimientos utilizaron colorantes ricos en óxidos de hierro (rojos) de manera continua desde el auriñaciense hasta el magdaleniense. Solo en las etapas finales del paleolítico superior (epipaleolítico) se registra una disminución en el uso de colorantes. Las fuentes de aprovisionamiento, el acceso a los afloramientos o las redes de intercambio probablemente evolucionaron con el tiempo, y durante el magdaleniense pudieron ser "más diversas".

El uso del color es una característica recurrente en los yacimientos del paleolítico superior y se considera un "indicador clave de conductas complejas". En los últimos años, la investigación de este rasgo cultural se ha focalizado en el arte parietal, especialmente en la composición y procedencia de los pigmentos.

No obstante, los estudios sistemáticos de colorantes en contextos residenciales siguen siendo "escasos", a pesar de que resultan "fundamentales" para comprender otras posibles funciones de estos materiales, utilitarias o simbólicas, así como los procesos técnicos relacionados con el aprovisionamiento, procesado y uso de este material.

El grupo de investigación que también integran Àfrica Pitarch (Universitat de Barcelona), François Orange (Université Côte d'Azur), Josefina Zapata (Universidad de Murcia) y João Zilhão (Universidade de Lisboa) ha analizado los 35 fragmentos de colorantes de Finca Doña Martina y 407 piezas de La Boja, en una secuencia que abarca todo el paleolítico superior.

Análisis combinado

Estos materiales han sido estudiados mediante un análisis tecnológico combinado con una caracterización elemental y mineralógica, tanto de los colorantes arqueológicos como de muestras naturales recogidas en afloramientos cercanos a los yacimientos.

Una vez transportado al yacimiento, el colorante se fracturaba y machacaba para obtener polvo. Esta única técnica de procesado se empleó de manera sistemática a lo largo de toda la secuencia, probablemente para producir polvo de colorante con fines tanto simbólicos como funcionales.

La ausencia de variaciones entre los distintos horizontes culturales indica un sistema técnico que persistió y se transmitió de forma consistente a lo largo del tiempo, pese a los posibles cambios en las estrategias de aprovisionamiento de las materias primas.

Este estudio de Los Abrigos de La Boja y Finca Doña Martina representan un primer paso para documentar de manera sistemática una característica cultural clave del paleolítico superior en el sureste de la península ibérica.

"Nuestros resultados no solo amplían nuestra comprensión del uso de colorantes en contextos de hábitat, sino que también ofrecen valiosas informaciones sobre los mecanismos de transmisión y sobre la evolución de prácticas culturales en un momento crucial para el desarrollo de sociedades complejas", explica Daniela Rosso.