El PP exige al Gobierno de España "más jueces y fiscales" para la Región de Murcia, la Comunidad con "la peor ratio"

La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha exigido este lunes al Gobierno central "más jueces y más fiscales para la Región de Murcia", con el fin de "acabar con la peor ratio de unidades judiciales de toda España", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Guardiola ha demandado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "hechos y no palabras, porque llevamos siete largos años de promesas vacías e incumplidas".

"En concreto faltan 22 unidades judiciales que no pueden esperar más", ha asegurado la dirigente 'popular', que ha anunciado, en este sentido, que su grupo en la Asamblea Regional presentará una moción para "pedir al Gobierno de España más jueces y fiscales para la Región, frente a la discriminación en la materia que viene sufriendo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez".

Ha indicado que, a las puertas del acto de apertura del Año Judicial de la Región, que se celebrará este viernes, "más que nunca desde el Partido Popular seguimos exigiendo al Gobierno de Sánchez lo que llevamos tantos años pidiendo: que acabe de una vez con el maltrato que también en materia de Justicia, que es competencia del Gobierno de España, nos viene sometiendo y que ha provocado un auténtico déficit estructural en la Administración en la Región".

"Un déficit que pone de manifiesto el mismísimo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha instado al Gobierno de España a la creación de 18 nuevas unidades judiciales en la Región para agilizar la actividad en los juzgados y tribunales y adecuar la planta judicial a la litigiosidad existente", ha apuntado Guardiola.

Al hilo, la portavoz del PPRM ha recordado que, por su parte, "el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) propuso la creación de 22 nuevas unidades judiciales para hacer frente a la saturación prolongada en, especialmente, los partidos judiciales de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura".

"También incidía el propio TSJUM en la necesidad de reorganizar y reforzar los juzgados especializados en violencia sobre la mujer de la Región, tal y como venimos advirtiendo desde hace tiempo desde el Partido Popular", ha añadido.

A este respecto, Guardiola ha manifestado que la creación de estas nuevas plazas "se hacen imprescindibles no solo para reducir de una vez los tiempos de respuesta judicial y descongestionar los juzgados, sino también adecuar los recursos humanos a la nueva estructura prevista en la propia Ley de Eficiencia de la Justicia".

Esta fue aprobada por el Gobierno de Sánchez con el rechazo de las asociaciones judiciales y que, "si no se ponen los medios necesarios, supondrá un retroceso en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista", ha puesto de manifiesto.

"La falta de recursos e inversiones en la Administración de Justicia provoca dilaciones y retrasos que afectan a los ciudadanos y a nuestra economía", ha insistido la portavoz del PPRM, que ha remarcado que "mientras no se alcance la media nacional de jueces por habitante, no se podrá garantizar la calidad del servicio público de Justicia en la Región".

"Ya es hora de que el ministro Bolaños se ponga manos a la obra y termine de una vez con su castigo y su trato injusto a la Región", ha agregado Guardiola, para quien "nada hay más injusto como la Justicia lenta y tardía a la que nos condena el Gobierno de Sánchez".